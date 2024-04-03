الرقمية وتغذية الفتنة

د. محمود أبو فروة الرجبي

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من أخطر ما قدمه الإنترنت والابن الشرعي الأول له منصات التواصل الاجتماعي إعطاء الفرصة لمن يريد أن يعبر عن نفسه دون ضوابط، وأن يشارك بعصبية – أحيانا – في التعليق على الـمنشورات، أو بث محتوى مسموم بمجرد التعرض لأي محتوى غير مرغوب، والـمشاركة غير الواعية والواعية في نشاطات قد تؤدي إلى فتن تؤثر على أمن واستقرار الأوطان.تعاني ثقافتنا العربية من الحساسية الـمفرطة لأي نقد، ومن عيوب الغالبية العظمى من الناس في وطننا العربي أنهم لا يقيسون الأمور بمقياس المنطقية، بل يجعلون أنفسهم، واجندتهم ومصالحهم هي الـمعايير التي يستندون إليها في إطلاق الأحكام، وهذا يؤثر على حركة الـمجتمع، ويؤدي إلى حصول كوارث في مجالات عديدة، ابتداء من بناء الـمحتوى غير الموضوعي في منصات التواصل الاجتماعي، ومرورا بغياب العدالة – في غالب الأحيان – في التعينات، أو الترقيات، ووصولا إلى اغتيال الشخصية، وعدم تقبل النجاح، وكراهية الـمبدعين إذا لم يكونوا ينتمون لمجموعتي، أو اقاربي، أو ما شابه.وكما يقال فإن الرقمية أعطت لكل حسب ما يمتلئ به أناؤه، فمن كان إيجابيا، وعقلانيا، وجد فيه فرصة لبث ونشر الـمحتوى الراقي الذي يجمع ولا يفرق، ومن كان سلبيا، وغوغائيا، أعطته الرقمية مساحات واسعة لنشر ما في جعبته، وبدلا من أن تكون تأثيراته السلبية مقتصرة على محيطه، وأقربائه، وأصدقائه، بات الفضاء كله مسرحه، وملعبه.في السياق نفسه أدى الانتشار المذهل للإنترنت، وسهولة الحصول عليه، وهبوط أسعار الأجهزة المحتوية له – الحواسيب، والهواتف النقالة، والأجهزة اللوحية وغيرها- إلى أنه أصبح الخبز اليومي للشعوب بغض النظر عن مستواها المادي، والمعرفي، والوعي الذي يمتلكونه، لذلك فإن الحديث عن أن الرقمية لا تشكل بعبعا يجب أن نخاف منه كلام غير واقعي، وغير مدرك لـما يحصل حولنا.هذا الانتشار السريع، وغير المتوقع، والمباغت، لم يعط للبشرية فرصة للتفاعل البطئ مع هذا الاختراع لنصل إلى آليات، وأساليب، وبرتوكلات سليمة للتعامل معه، بل جعلت العلوم الاجتماعية الـمختلفة تلهث وراءه، في محاولة للحاق به، وإمداد البشرية بقواعد، ومعايير للتعامل معه، وهذا الأمر انعكس على كل مؤسسات الدولة، ابتداء من الحكومات، ومرورا بالجهات التشريعية، وفي النهاية بالأسرة.في كل حدث يحصل في بلدنا الأردن، أو وطننا العربي الكبير، أو العالم نضع أيدينا على قلوبنا، لأننا لا ندري وقتها كيف ستنشب معارك منصات التواصل الاجتماعي، وإلى أي مدى ستوصلنا ومن سيغذيها بالكراهية، والعنصرية، والشتائم، والكلام البذيء، والغباء بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولا نعرف من سيشارك في المعركة، هل هم أشخاص حقيقيون يعبرون عن ذواتهم المشوهة فكريا، أم ذباب رقمي، أم بوتات، أو ربما جيوش مدربة على الإفساد قادمة من وراء الحدود.علينا الاعتراف أن عددا لا بأس به من أبناء وبنات جلدتنا غير مؤهلين للتعامل مع الحالات الطارئة، وليس لديهم حساسات أمان تكبح جماح غضبهم عندما يريدون التعبير عن أنفسهم، أو تجعلهم على مقدرة ببناء محتوى إيجابي يعبر عن النفس بطريقة صحيحة، ولا يؤذي الوحدة الوطنية، ولا يفرق بين الناس، ولا يجعل بلادنا تحيا على صفيح ساخن.لن نجد حلا إلا من خلال جعل التربية الإعلامية جزءا أساسيا من التدريس في مدارسنا، وجامعاتنا، بل ودور عبادتنا، ومؤسساتنا الاجتماعية الـمختلفة وعلى رأسها الأحزاب، ومؤسسات الـمجتمع المدني، ليتعلم كل إنسان أن الكلمة قد تتحول في لحظة إلى قنبلة تفتك بك وبمن حولك، وأن التصرفات الرعناء قد تهدم ما بنياه، وما أسسه ووضع بنيانه الآباء والاجداء في عقود خلال ثوان معدودة.لو كنت مكان الدولة الأردنية، والدول العربية الأخرى، لجعلت تعيين مدرسي التربية الإعلامية يمر في فلاتر أخرى لا علاقة لها بالطريقة التقليدية بالتعينات، ليكون الحصاد لدينا عمليا، غير قائم على الحفظ، والنتاجات التي لا علاقة لها بالواقع، كي يصبح هذا التعيين من خلال مؤسسات مجتمع مدني تضم خيرة العقول النيرة، لنصل إلى أن نجعل هذه التربية مؤثرة ولها نتاجات حقيقية على الطالب، تنعكس على طريقة تعامله مع الـمحتوى الذي يتلقاه، وتجعله صانع محتوى إيجابي، ويمكن إنشاء مؤسسة خاصة لهذا الأمر تكون ممولة جزئيا أو كليا من القطاع الخاص، ويديرها أصحاب العقل المدني القائم على التفكير المنطقي الإنساني البعيد عن كل أمراض العصبية، والإنجازات الوهمية غير القائمة على الواقع.وفوق كل ما ذكر أعلاه، فلا بد من إيجاد شهادة يتم طلبها في كل المواقع الوظيفية، والحياتية، قائمة على التدرب على بناء الـمحتوى الإيجابي، بحيث يخضع لكل مواطن لمثل هذه الدورات، ويكون ناتج الدورة إنتاج محتوى يتم تقييمه، ولا مانع من عمل مسابقات للكبار، والصغار، وحتى المسنين في بناء الـمحتوى الإيجابي.بغير ذلك، سنبقى في بيوتنا جحورا تخرج من أفاعي صناعة محتوى الفتنة، والكراهية، والعصبيات الحاهلية، وسيتربى غالبية الناس على الـمحتوى الكاذب الذي تجاوز مرحلة «لا يسمن ولا يغني من جوع» إلى مرحلة «يضر ويقتل ويثير الفتن».كل ما سبق إضافة إلى تحسين حياة الناس، ونشر الديمقراطية الحقيقية، والتسامح، وبناء الهوية التي تجمع كل الناس في إطار وطني واحد، وبناء الانتماء الوطني القائم على الإنجاز الحقيقي، سيجعلنا نصل إلى بر الأمان. بلدنا الأردن الحبيب، ووطننا العربي الغالي الكبير يستحقوق ذلك كله.