الرقمية وكارثة انتشار الإشاعات

د. محمود أبو فروة الرجبي

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علينا دائما الاعتراف أن مجتمعاتنا العربية في الغالب تحب الإشاعات، وتساهم ببراءة – في غالب الأحيان – بنشر الإشاعات، دون التمحيص في الـمعلومات التي تصل إلى الأشخاص، أو البحث عن مدى صدقها، أو أهداف من يطلقها، وهذا له عدة أسباب لا بد من معالجتها خاصة أننا نعيش في عصر الإعلام الرقمي الذي جعل من كل شخص قادرا على بث أو نشر محتوى قد ينتشر بين الـملايين.أول سبب لانتشار الإشاعات هو ناشر الإشاعة نفسه، وهناك نوعان من هؤلاء، النوع الأول صانع هذه الإشاعة، وهو في العادة شخص ذكي، له أهداف محددة يعمل عليها، والثاني ناقل الإشاعة، وهو في العادة أقل ذكاء من الأول، وقد ينشر الإشاعة مجانا – أي دون أن يكون له أي هدف مباشر- سوى الفضول، أو حب تحذير الـمجتمع من شيء ما – في حالة كانت الإشاعة حول خطر ما- أو لتشجيع الناس على فعل شيء – في حالة كانت الإشاعة حول ظاهرة معينة-، أو ما شابه.غياب الـمعلومة من الجهات المعنية في الوقت الـمناسب هي من أسباب انتشار الإشاعات، ومع انتشار الإعلام الرقمي، أصبح الثانية أو الدقيقة لها تأثير كبير على انتشار الإشاعة، فهناك آلاف صانعي الـمحتوى ممن يبحثون عن أي معلومة، أو حدث سواء أكان صحيحا، أم لا، من أجل بناء محتوى بهدف الحصول على مشاهدات أكبر، ومن سوء الحظ أن هؤلاء المؤثرين، ليس لديهم - في الغالب – الثقافة الكافية لتمحيص ما يصل إليهم، أو الإرادة من أجل الوقوف أمام بعض الـمحتوى الذي قد يسيء للدولة، أو الشعب، أو الحياة العامة للناس، وحل ذلك هو تأهيل المؤثرين من أجل مؤسسات الـمجتمع المدني، لاعطائهم ثقافة خاصة ترقي طريقة تفكيرهم، وتجعلهم يضعون الدولة، والـمجتمع في قمة أولوياتهم بغض النظر عن المشاهدات والربح الـمادي، ولا نريد أن نظلم من يتلزم منهم بذلك، وهم موجودون طبعا.إن تداول الأكاذيب والإشاعات له آثار كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والثقة بين أفراد المجتمع. يمكن أن يؤدي انتشار المعلومات غير الصحيحة إلى فقدان الثقة بين الأفراد والمؤسسات، مما يعرقل التعاون ويؤدي إلى انعدام الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب الأكاذيب في تأثيرات وخيمة على العلاقات الدولية، حيث تعكس سمعة الدولة وتؤثر على تفاعلها مع مجتمع الأمم.تحقيق أمان المجتمع يتطلب جهودا مشتركة من الحكومات ووسائل الإعلام والمواطنين. يجب أن تعمل الحكومات على تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور. في الوقت نفسه، ينبغي على وسائل الإعلام تحمل مسؤوليتها في نقل الأخبار بدقة وموضوعية، وتجنب تضخيم الأحداث أو تشويه الحقائق.من الجوانب الأخرى، يجب على المواطنين تطوير مهارات التمييز بين الأخبار الصحيحة والأكاذيب. يمكن تحقيق ذلك من خلال التثقيف الإعلامي وتعزيز الوعي بأساليب التحقق من صحة المعلومات. كما يمكن تشجيع المدارس والمؤسسات التعليمية على تضمين دروس حول مهارات التحقق والتفكير النقدي في مناهجها.بفي الختام، يعد تحصين المجتمع من الأكاذيب والإشاعات تحديا هاما يتطلب تكامل الجهود. إن بناء جدار قوي من الثقة يحافظ على استقرار المجتمع ويعزز التفاعل الإيجابي على الصعيدين الوطني والدولي، واعتقد أن إدخال دورات للنقد الإعلامي، والتربية الإعلامية للكبار والصغار، وتدريب الناس في مختلف أماكنهم على الإعلام يقلل من مساوئ الإشاعة.