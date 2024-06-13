 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرواشدة: استكمال الاستعدادات لمؤتمر سيجري "الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل"

مؤتمر الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل"
مؤتمر الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل"
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية سيجري الوطنية الاردنية / مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس - أمجد الرواشدة عن استكمال الاستعدادات لاقامة فعاليات مؤتمر سيجري الأردن تحت عنوان "الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل" وذلك يومي 26 ،27  حزيران الحالي في فندق كمبنسكي عمان/الشميساني.اضافة اعلان

وبين الرواشدة ان المؤتمر سيعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأفخم / بشر الخصاونة وبمشاركة عربية ودولية، حيث سيعد فرصة حقيقية لمناقشة التحديات التي تواجه الأنظمة الكهربائية محليًا واقليميًا ومتطلبات استدامة أنظمة الطاقة الكهربائية إضافة الى تقييم فرص الاستفادة من التطور الرقمي، وذلك من خلال مناقشة واستعراض الخبراء والمهندسين المشاركين لأكثر من (50) ورقة بحثية مبتكرة.

وعلى صعيد آخر بين الرواشدة أن المؤتمر سيعمل على تجسير الهوة بين الصناعيين والاكاديميين والشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل الخبرات بين العاملين في قطاع الكهرباء ومناقشة التحديات التي تواجههم بما يحقق مصالح جميع الاطراف.

وتعد سيجري الوطنية الأردنية والتي تم تأسيسها منذ عام 1989 ومقرها شركة الكهرباء الوطنية احدى اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس العالمي لانظمة الطاقة الكهربائية الكبيرة ومقرها باريس والمؤسس منذ أكثر من مئة عام، وذلك بهدف التبادل العلمي والتقني بين الأعضاء وتطوير عمل الأنظمة الكهربائية حول العالم. وتسعى سيجري الوطنية الاردنية كمؤسسة وطنية لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال الكفاءات الوطنية القادرة على الابتكار لامتلاكها المعرفة لتحقيق التغيير الإيجابي في هذا المجال الحيوي، وصولاً لان تكون رائدة في منطقة الشرق الاوسط كمختصة بالطاقة الكهربائية وجوانبها الفنية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية.

وأكد الرواشدة على أن نجاحات سيجري الوطنية الاردنية جاءت نتيجة لتظافر الجهود بين الشركات والمؤسسات والجامعات الأعضاء في جمعية سيجري الوطنية الأردنية ومواكبتها للانشطة التي عملت على تعزيز دورها والنهوض برسالتها بما يخدم مصالح مؤسسات القطاعين العام والخاص المعنية بقطاع الطاقة الكهربائية ويصب في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف سيجري العالمية. 

ومن جانبه أشار رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر / المهندس عيد العساف الى أن اللجنة قد قامت بكافة التحضيرات اللازمة لنجاح المؤتمر من جميع النواحي والمتضمنة إتاحة الفرصة المناسبة لتبادل المعرفة بين الخبراء المشاركين من كافة الدول للتباحث في قضايا الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما عملت اللجنة التنظيمية على تهيئة كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف من خلال فعاليات علمية متنوعة تشمل استضافة متحدثين رئيسين دوليين في مجالات الطاقة وجلسات نقاشية تفاعلية وورشات عمل متخصصة في إدارة المخاطر وفي الطاقة النظيفة والمستدامة.

كما بين العساف ان فعاليات المؤتمر سيصاحبها معرض تقني بمشاركة عالمية من قبل مختلف الشركات العارضة بهدف عرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية في مجال الطاقة الكهربائية إضافة الى الحلول التي تعنى بالتطور الرقمي.
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