الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قوة أمنية تطبق قواعد الاشتباك

الرويشد.. القبض على 6 مهربين يرتبطون بعصابات إقليمية

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الرويشد.. القبض على 6 مهربين يرتبطون بعصابات إقليمية
* القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواصل جهودها في حربها على المخدرات، والأمن العام ينفذ اليوم مداهمات نوعية 

*قوة أمنية تطبق قواعد الاشتباك وتلقي القبض في الرويشد على ستة مهربين وتجار يرتبطون بعصابات إقليمية اضافة اعلان
 
*فرق المداهمة منذ الصباح تلاحق مطلوبين من المهربين والتجّار الخطرين في مناطق صحراوية فرّوا إليها بعد مداهمات وحملات سابقة

*ضبط 720 الف حبة مخدرة و 1565 كف حشيش إضافة الى 21 سلاحاً نارياً وكميات كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال ومناظير  

* المقبوض عليهم من مستلمي المواد المخدرة ويرتبطون مع مهربي مخدرات ضمن عصابات إقليمية على طول الحدود الشمالية الشرقية 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية متخصصة تساندها إدارة مكافحة المخدرات نفذت مجموعة من الحملات والمداهمات الأمنية المتزامنة، والتي شملت مواقع صحراوية في منطقة الرويشد.

وأضاف أن الفرق الأمنية واصلت ومنذ صباح اليوم حملاتها لملاحقة والقاء القبض على مجموعة من أخطر تجار المخدرات ومهربيها، ممن فرّوا وتواروا عن الأنظار مع بداية تنفيذ الحملات الأمنية والمداهمات في منطقة الرويشد منذ أشهر.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الحملة الأمنية اليوم، جاءت بعد جهد وعمل استخباري استمر لأشهر جرى خلاله تحديد مواقع اختباء أولئك الاشخاص ضمن مناطق صحراوية وعرة لجؤوا إليها لمتابعة نشاطاتهم الجرمية، لافتاً أن الفرق الأمنية التخصصة وضعت خطط المداهمة الملائمة لطبيعة المنطقة وجغرافيتها، وبدأت بتنفذها منذ صباح هذا اليوم.

وأضاف أن الأشخاص المطلوبين والملاحقين بادروا بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك وتمكنت من السيطرة والقاء القبض عليهم. دون وقوع أي إصابة بين صفوف القوة الأمنية فيما أصيب أحد المطلوبين وأُسعف للعلاج .


ووأوضح أنه أُلقي القبض على تسعة أشخاص، ستة منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، وممن تأكد ارتباطهم المباشر مع عصابات المخدرات الإقليمية ومهربيها على طول الحدود الشمالية الشرقية، ومنهم من يقوم بدور المستلم للمواد المخدرة وتخزينها داخل المملكة تمهيدًا لإعادة تهريبها لدول مجاورة او الاتجار بها داخل المملكة  .

وتابع الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد المخدرة: 720 الف حبة مخدرة، و 1565 كف حشيش، و21 سلاحا نارياً، وكميات كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال ومناظير.

وشددت مديرية الأمن العام على أنها عاقدة العزم ومستمرة بذات النهج لملاحقة تجار المخدرات ومهربيها كافة، وضرب أوكارهم أينما كانوا لمنعهم من مواصلة جرائمهم الخطرة التي تضر بالوطن وتهدد سلامته وسلامة أبنائه.
 
وأكدت مديرية الأمن العام على مواصلتها العمل بتنسيق كبير وتكامل بالأدوار والجهود مع  القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تبذل التضحيات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحماه، والتصدي لعصابات المخدرات والسلاح وكل من يحاول المساس بأمن الأردن.
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