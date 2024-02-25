الأحد 25 شباط 2024
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"الزراعة": نظمنا انسياب الخضراوات واللحوم بما يغطي الاحتياجات ويفيض عنها في رمضان

سوق خضار في وسط البلد-(أرشيفية)
سوق خضار في وسط البلد-(أرشيفية)
عمان- أكدت وزارة الزراعة، أنها نظمت في الأشهر السابقة انسياب السلع، ودراسة الكميات المنتجة محليا من الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وفق تصريح لناطقها الإعلامي لورانس المجالي أمس.اضافة اعلان
وأكد المجالي، أن غالبية هذه المنتجات ستتوافر بكميات كافية، وعند مستويات سعرية مقبولة، تناسب شرائح المجتمع، مبينا بأن الوزارة ستعمل على مدار الساعة لإنجاز المعاملات، لتسهيل دخول السلع المستوردة والتغلب على ما يعترض انسيابيتها وبوقت قياسي، وبما يكفل وصولها للمستهلك دون تأخير أو إعاقة قبل وأثناء الشهر الفضيل، مع التقيد التام بشروط الاستيراد وسلامة السلع المستوردة، ومطابقتها للمواصفات الأردنية، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبشأن الخضراوات والفواكه، بين المجالي أن معدل الاحتياجات اليومي منها يبلغ 3500، وبلغ في الاشهر الثلاثة الماضية 3650 طنا يومياً، وتشكل الفترة الحالية من العام بداية الإنتاج لمعظم الخضراوات، إذ لا تستوردها المملكة بل يجري تصدير الفائض منها، ويتوقع بأن يكون معدل كمياتها الواردة للأسواق المركزية في رمضان 4000 طن يوميا، وهو أعلى من معدل الاحتياجات اليومية، ويتوقع بأن يغطي الإنتاج من المحاصيل الأساسية في رمضان العام الحالي، الاحتياجات الحقيقية للمملكة.
وبين المجالي، أن الكميات ستكون معتدلة للمحاصيل كافة، في حال عدم وجود تهافت من المواطنين في بداية الشهر الفضيل عليها. 
وبشأن لحوم الضأن ومخزون اللحوم الحمراء، قال ان معدلات الاحتياج الشهرية لها 3000 طن، ويتوقع زيادتها 25 %، ليصبح 4000 طن في رمضان، سيوفر (4400 طن حيوانات حية مستوردة ومحلية وبواقع 200 ألف رأس، و1700 طن مبردة مجمدة مستوردة)، وبذلك يكون المتاح والمتوفر فعلياً من لحوم الضأن 6100 طن، تكفي لما بعد الشهر الفضيل، عدا الكميات التي سترد الفترة المقبلة.
اما لحوم العجل، فيبلغ معدل الاحتياجات الشهرية منها 3750 طنا، ويتوقع زيادة في استهلاكها بنسبة 25 %، لتبلغ 4.6 الف طن، جرى توفيرها بواقع 3000 طن من لحوم العجل المستوردة؛ المبردة والمجمدة والمفرغة من الهواء، و3237 طن عجول معدة للذبح بواقع 3000 رأس، وهذا المخزون (6237 طنا) يغطي الاحتياجات لما بعد الشهر الفضيل. 
وبشأن لحوم الدواجن، فتقدر الاحتياجات منها بـ27 ألف طن، ويبلغ المعدل الشهري لذبحياتها 21 مليون طير، ويتوقع أن يبلغ معدل الذبحيات في شهر رمضان للمسالخ 25.35 مليون طير، وهو ما يقدر بـ31.6 ألف طن، أي ما يعادل 117 % من الاحتياجات الشهرية.
وأشار المجالي، إلى أن الوزارة تدعو المواطنين إلى ضرورة تعديل السلوك الشرائي التقليدي عبر عدم التهافت على شراء المحاصيل والمنتجات الزراعية بشكل يزيد عن الحاجة، ما يزيد الطلب ويرفع الأسعار، إذ إن الوزارة تؤكد توفر المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وما يزيد عن الحاجة.
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