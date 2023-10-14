السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الزميلة فرح العطيات من "الغد" تفوز بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة لعام 2023"

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الزميلة فرح العطيات تفوز بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة لعام 2023”
فازت الزميلة فرح العطيات بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة لعام 2023” عن فئة أفضل تقرير عن البيئة والاحتباس الحراري، وذلك عن المادة المعنونة بـ"تغير المُناخ..نساءٌ ضحايا في طي النسيان".اضافة اعلان
وأعلنت نتائج مسابقة برنامج قريب، التابع للوكالة الفرنسية لدعم الاعلام (CFI) مساء يوم الخميس الماضي، خلال حفل أقامته السفارة الفرنسية.
وتناول التحقيق الاستقصائي، الذي أعدته الزميلة العطيات، المنشور في صحيفة الغد اليومية الأردنية بتاريخ 25 تموز (يوليو) 2023، تأثيرات التغيرات المُناخية على حياة الفئات الأكثر هشاشة في الأردن، وبالأخص النساء اللواتي يعيشن في قرى تقع في شمال المملكة.
ويكشف التحقيق، ومن خلال جولة ميدانية أجرتها الـ"الغد"، شملت أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، كيف حولت موجات الجفاف المتكررة، وانخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، أماكن كانت تنبض بتربية المواشي والطيور، الى أخرى مهجورة تماماً.


وتقدم نحو 100 عمل لمسابقة برنامج قريب من دول الاردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، ترشح منهم 28 قصة عن عدة فئات من بينها أفضل تقرير سياسي لصحفية، أفضل قصة أمنية لصحفية، أفضل تغطية لقضايا الأقليات، أفضل مساهمة اقتصادية من من قبل صحفية.
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