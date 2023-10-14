الزميلة فرح العطيات من "الغد" تفوز بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة لعام 2023"

وأعلنت نتائج مسابقة برنامج قريب، التابع للوكالة الفرنسية لدعم الاعلام (CFI) مساء يوم الخميس الماضي، خلال حفل أقامته السفارة الفرنسية.
وتناول التحقيق الاستقصائي، الذي أعدته الزميلة العطيات، المنشور في صحيفة الغد اليومية الأردنية بتاريخ 25 تموز (يوليو) 2023، تأثيرات التغيرات المُناخية على حياة الفئات الأكثر هشاشة في الأردن، وبالأخص النساء اللواتي يعيشن في قرى تقع في شمال المملكة.
ويكشف التحقيق، ومن خلال جولة ميدانية أجرتها الـ"الغد"، شملت أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، كيف حولت موجات الجفاف المتكررة، وانخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، أماكن كانت تنبض بتربية المواشي والطيور، الى أخرى مهجورة تماماً.
وتقدم نحو 100 عمل لمسابقة برنامج قريب من دول الاردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، ترشح منهم 28 قصة عن عدة فئات من بينها أفضل تقرير سياسي لصحفية، أفضل قصة أمنية لصحفية، أفضل تغطية لقضايا الأقليات، أفضل مساهمة اقتصادية من من قبل صحفية.