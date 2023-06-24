السبت 24 حزيران 2023
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الزميل المشاقبة يحصل على درجة الدكتوراة في الإعلام

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الزميل المشاقبة
حصل الزميل يوسف عوض المشاقبة مندوب التلفزيون الأردني على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام في جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى مع توصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات. اضافة اعلان
وجاءت الرسالة الموسومة " مدى التزام المراسل الصحفي بالمعايير المهنية والأخلاقية في معالجة القضايا المحلية الأردنية في وسائل الإعلام الرقمي - دراسة ميدانية على الصحفيين الأردنيين".


 وأشرف على لجنة المناقشة العالمة الاستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الاسبق والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة في الكلية وأستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسا ومشرفا، ولجنة عضوية تحكيم من الاستاذة الدكتورة نجوى كامل استاذ الصحافة بكلية الإعلام  بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور وائل اسماعيل عبد الباري الأستاذ بكلية البنات في جامعة عين شمس.
وحضر لجنة المناقشة الأستاذ أمجد العضايلة مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير الأردني في القاهرة، ووزير مفوض الأستاذ علي البصول، والعميد الركن عبد العزيز السبيلة الملحق العسكري الأردني في السفارة الأردنية في القاهرة، والملحق الثقافي الأردني في القاهرة الدكتور عبدالله الحراحشة.
وقررت اللجنة منحه درجة الدكتوراه في الإعلام - قسم الصحافة  من كلية الإعلام في جامعة القاهرة وبمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات.
ووجه الباحث المشاقبة الشكر والتقدير إلى العالمة الفاضلة الاستاذة الدكتورة ليلي عبد المجيد عميد كلية الإعلام الاسبق والتي غمرتني بعلمها وتحفيزي ودعمي للوصول إلى هذا المنجز العلمي والبحثي ، واللجنة الموقرة ممثلة بالاستاذة الدكتورة نجوى كامل، والأستاذ الدكتور وائل اسماعيل عبد الباري على جهودهم في إثراء الرسالة بما جديد وحديث.
كما وجه الباحث المشاقبة الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ أمجد العضايلة مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير الأردني في القاهرة على تكرمه بالحضور ودعمه للمبدعين من أبناء الوطن، ووزير مفوض على البصول والمستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة الدكتور علاء الزيود، والملحق الثقافي الدكتور عبدالله الحراحشة  على اهتمامهم ودعمهم اللامحدود لإنجاز وإتمام  الرسالة على أكمل وجه.
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