الخميس 29 حزيران 2023
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السفارة الإماراتية في عمّان تنفذ مشروع الأضاحي من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية

السفارة الإماراتية في عمّان تنفذ مشروع الأضاحي من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية
السفارة الإماراتية في عمّان تنفذ مشروع الأضاحي من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية
نفذت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع توزيع الأضاحي للعام (1444 هـ) المقدم من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في الأردن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان

وأشرف عضو البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات خالد النعيمي على تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمراكز المعنية في الأردن، من خلال تقديم الأضاحي على الأسر المتعففة في العديد من مناطق المملكة.

وفي كلمة للنعيمي، خلال عملية التوزيع في محافظة المفرق، أكد أن مشروع الأضاحي الذي تقدمه سنوياً المؤسسات والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات، وتشرف عليه السفارة في عمّان، يأتي ضمن المساعي الحميدة التي تنتهجها دولة الإمارات في رعاية المبادرات والمشاريع الخيرية والتعاونية التي تعكس الرسالة الإنسانية والخيرية تجاه الأسر المتعففة، وبما ينسجم مع التعاليم الإسلامية السمحة.

وأضاف أن سفارة دولة الإمارات حرصت على تنفيذ مشروع الأضاحي، وفق أفضل المعايير وأجودها، بما يحقق الفائدة المرجوة منه، في تمكين واحترام المستفيدين.

وعبّر عدد من المسؤولين والمستفيدين عن تقديرهم واعتزازهم لهذا التعاون والنهج الطيب الذي تحرص عليه المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية الإماراتية، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع خيرية وتنموية مستمرة في الأردن، وبما يعكس عمق العلاقة الأخوية وتميزها بين البلدين الشقيقين.
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