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الأربعاء 28 حزيران 2023
4:24 م
السفير آل ثاني يستقبل المباركين بعيد الأضحى (صور)
السفير آل ثاني يستقبل المباركين بعيد الأضحى (صور)
استقبل سفير قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني اليوم، عددا من الشخصيات الأردنية والخليجية والعربية، بينهم سفراء، في بيت قطر بالعاصمة عمان في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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وقدم السفير القطري التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن تعود الأعياد القادمة على المسلمين بالاستقرار والأمن والسلام.
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