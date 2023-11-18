السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1
المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

تفقد السفير الأردني في فلسطين عصام البدور ووفد من السفارة الأردنية اليوم السبت، موقع المستشفى الميداني الأردني العسكري نابلس/ 1، والذي تم إرساله بتوجيهات ملكية سامية أول أمس الخميس.

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واستمع السفير الأردني إلى إيجاز قدمه قائد قوة المستشفى، بين فيه آلية عمل الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف التخصصات والإمكانيات العلاجية التي يوفرها، ومدى جاهزية الطواقم لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها بكل مهنية واحترافية لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية.


وخلال الزيارة التقى السفير البدور الكوادر الطبية والتمريضية، مشيداً بمكارم جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه المشرفة والثابتة والمستمرة في تقديم العون والمساعدة من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية، وانطلاقاً من الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


وأعرب السفير البدور عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها كوادر المستشفى في أداء الواجب الإنساني تجسيداً للموقف الأردني وقيادته الهاشمية في الوقوف إلى جانب الأشقاء ودعم الأردن الكامل لصمودهم على أراضيهم.


يشار إلى أن المستشفى يضم كادراً طبياً متكاملاً، إضافة إلى عيادات جراحة عامة وعظام، تجميلية، أطفال، شرايين وأوعية دموية، الوجه والفكين، أعصاب، وجراحة إصابة الحوادث، بالإضافة إلى اسعاف وطوارئ وغرفتي عمليات ومختبر أشعة وصيدلية ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة.

 

 





 


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