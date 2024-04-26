الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير الأردني يقدم أوراق اعتماده سفيرا إلى رئيسة هندوراس

662b566c7c20d
السفير عدلي قاسم الخالدي ورئيسة هندوراس إيريس شيومارا كاسترو سارمينتو

قدم السفير عدلي قاسم الخالدي، أوراق اعتماده إلى رئيسة هندوراس إيريس شيومارا كاسترو سارمينتو، سفيراً معتمداً غير مقيم للأردن لدى جمهورية هندوراس، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة تيغوسيغالبا.

اضافة اعلان


ونقل السفير الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة الجمهورية كاسترو، وتمنياته لشعب هندوراس بمزيد من التقدم والنماء.


وبدورها طلبت كاسترو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدت اهتمام حكومة بلادها بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للأردن وشعبه دوام التقدم والازدهار.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية إدواردو إنريكي رينا، ومدير عام ديوان الرئاسة، ومدير عام البروتوكول ومراسم الدولة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غرق

الأمن العام يحذر من حوادث الغرق الموسمية مع ارتفاع الحرارة

منذ8 ساعة
موسى المعايطة

المعايطة: نعمل على مضاعفة عدد مراكز الاقتراع المختلطة حرصًا على التصويت العائلي

منذ8 ساعة
وفاة اربعينية بحادث سير بالكرك

الأردن.. 7 وفيات و521 حادثاً مرورياً الخميس

منذ11 ساعة
99999.jpg

فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجلس النواب

منذ11 ساعة
34433443

بدء أعمال مشروع صيانة تأهيل طريق جرش-المفرق

25 نيسان 2024
wkZH3da6GEP9xpj2uUmJ203okCX4lgyKNjLroU4S

الضمان تتيح الانتساب الاختياري التكميلي

25 نيسان 2024
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ3 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 