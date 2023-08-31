السفير العضايلة يترأس الوفد الأردني في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

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ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، اليوم الخميس، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وتبحث هذه الدورة، التي يترأسها اليمن بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء اقتصاد ورؤساء وفود عربية، عدداً من القضاياوالبنود المتصلة بالتعاون العربي والعمل المترك ضمن اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي.ومن أبرز البنود المطروحة على جدول الأعمال الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط في تشرين الثاني المقبل،وإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية ( 33) في مملكة البحرين في اذار 2024.كما تناقش الوفود العربية المشاركة بنودا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي 2021؛ ومسودة النظام الاساسي للصندوق العربي- الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط افتتح أعمال الاجتماع، متناولا في كلمته ملف الامن الغذائي في ضوء التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتزويد ونقص الحبوب، وتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.وفي بيانٍ صادر عن جامعة الدول العربية، أشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن أبو الغيط أشاد في كلمته بالدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، والإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار.