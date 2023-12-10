الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير العُماني يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

السفير العُماني يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية
السفير العُماني يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

استقبل رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور جعفر محمود الفناطسة في مكتبه اليوم الأحد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، يرافقه السكرتير الأول والقائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة السيد سالم بن سليمان الوهيبي. لبحث سبل تعزيز  علاقات التعاون الأكاديمية والبحثية والطلابية.

وبدوره, رحب الدكتور الفناطسة بالسفير والوفد المرافق، شاكراً ومقدراً لهم هذه الزيارة الكريمة, وقدم نبذة موجزة عن الجامعة، تضمنت رؤية ورسالة وأهداف الجامعة, وتخصصاتها، وتقدمها ضمن التصنيفات العالمية, مشيراً إلى حرص الجامعة فتح آفاق التعاون, والتشاركية مع مختلف المؤسسات التعليمية العُمانية، داعياً إلى تأطير هذه العلاقات ضمن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات. 

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وأكد الفناطسة، حرص جامعة العلوم الإسلامية العالمية على تقديم الرعاية المناسبة لجميع الطلبة، والسعي الدؤوب لخلق بيئة تعليمية سليمة، وإيجاد مناخ دراسي مناسب لطلبة الجامعة، بما ينعكس ايجابياً على تحصيلهم العلمي, بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الطالب داخل الحرم الجامعي.
 
وأشاد الفناطسة, بالطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة، وتميزهم سلوكاً ومعرفةً، وحرصهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم, بحيث يعكسون الصورة المشرقة، والمضيئة التي يعرفها الجميع عن سلطنة عُمان. 

ومن جانبه، أعرب سعادة السفير عن فخره وإعتزازه وإعجابه بالسمعة الطيبة، والمكانة المتميزة, التي وصلت إليها جامعة العلوم الإسلامية العالمية، لافتاً إلى الرعاية المتميزة التي تقدمها الجامعة للطلبة الأشقاء العرب والمسلمين، ومن ضمنهم طلبة سلطنة عُمان، مؤكداً رغبة سلطنة عُمان بتعزيز وزيادة التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي مع الجامعات الأردنية, ومنها جامعة العلوم الإسلامية العالمية.            
           
ولفت القائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة السيد سالم بن سليمان الوهيبي، إلى جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة، وتميزها، وتفردها ببعض التخصصات على مستوى المنطقة، معرباً عن الانطباع الإيجابي الذي لمسّه خلال لقائه بالطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة. 

وفي ختام اللقاء, التي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور موفق رياض مقدادي، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور غالب الحوراني، وعميد شؤون الطلبة محمد السعود, ورئيس القسم الأكاديمي في الملحقية الثقافية العمانية الدكتور عبدالله عبيدات. تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية, وجال الضيف والوفد المرافق بالمعرض الدائم لكلية العمارة والفنون الإسلامية, والذي يمثل أعمال, وإبداعات, ومشغولات فنية لطلبة الجامعة, كما اطلع الضيف, وصحبه الكرام على فيديو تعريفي للجامعة يتضمن رسالة وأهداف وتخصصات الجامعة.

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