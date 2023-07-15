السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس

إيمان الفارس

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أكد السفير الفرنسي لدى الأردن أليكس لو كوور غرانميزون عمق العلاقات الأردنية – الفرنسية المشتركة حيث تعد الأردن بالنسبة لفرنسا "دولة صديقة وحليفة"، مشيرا لدور البلدين في الحفاظ على حوار دبلوماسي وثيق حول القضايا الإقليمية والدولية وأهمها الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.وقال لو كوور غرانميزون، خلال احتفال أقامته السفارة الفرنسية لدى الأردن بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي أمس، إن الأردن وفرنسا يحافظان على حوار دبلوماسي وثيق حول القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، مضيفا "ندعم جهود الأردن لِوَقف التصعيد وندعو إلى الحفاظ بشكل صارِم على الوضع التاريخيّ القائِم في الأماكن الُمقدَسة في القدس".وأكد السفير خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين بالإضافة لعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية في الأردن، أهميّة دور الأردن الخاصّ في هذا الصَدد، مشيرا لضرورة "إعادة بناء الأُفق السياسي ووضع حدّ للاحتلال من خلال التوصّل عبر التفاوض إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلّة، تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".وتابع إن الصداقة بين الأردن وفرنسا، وحسب التعبير الذي استخدمه الرئيس إيمانويل ماكرون وهو أن الأردن "دولة حليفة وصديقة لفرنسا" خلال زيارته الرسميّة للمملكة في كانون أول (ديسمبر)الماضي، بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني، "تَتَجلّى بتحالف في مجالات عديدة ومتنّعة، تُمثِّل ركائِز العلاقة بيننا، وسَأَتَطرَّق لِبَعْضِهَا".وزاد "دعمنا للأردن ليس مجرد كلام، بل يتجسّد حقيقةً في المساعدة بمجالات التنمية"، موضحا أن فرنسا تدعم الأردن على مواجهة التحدّيات، سيما فيما يتعلّق باستضافته الكريمة لِلّاجئين السّوريين، مؤكدا استمرارية هذا الالتزام في السنوات المقبلة بِنفس الوتيرة، وهذا "هو مغزى الاتفاقية الثنائية التي وقَّعَتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان"، والتي كانت حاضرة خلال الاحتفال.وبين السفير أن مساهمة فرنسا في التنمية بالأردن، "تشمل شركاتِنا أيضا، ففرنسا كانت ولا تزال واحدة من المستثمرين الرئيسيين في الأردن لسنوات عديدة برصيد استثماري يبلغ 1.7 مليار دولار، وتوظّف الشركات الفرنسية بشكل مباشر أو غير مباشر 16 ألف أردني، 30٪ منهم من النشميات".أمّا عن التعاون الأمنيّ والدفاع، فقال السفير إنه يصبّ أيضا في صلب علاقتنا المشتركة، مضيفا أن أحد الأمثلة الأكثر رمزيّة على هذا التعاون الوثيق هو "التوقُّف غير المسبوق لحاملة الطائرات Charles de Gaulle في العقبة في ديسمبر الماضي".وبخصوص مجالي الثقافة والتعليم، "يرتكز عَمَلُنا على ثلاث مؤسسات تُشكِّل مُثَلَّثًا ذَهَبيّاً؛ أوّلا، المعهد الفرنسي في جبل اللويبدة، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى السـ 60 لتأسيسه، وقد أصبح مؤسّسةً مرجعيةً بفضل دورات اللغة الفرنسية التي يلْتحِق بها 1000 متعلّم كلّ عام والأنشطة الثقافية التي يحضرها الآلاف من الزُّوّار"، وفق لو كوور غرانميزون.وأضاف "ثانيا، المدرسة الفرنسية الدولية في عمّان، التي تؤكّد نجاحَها بوجود أكثر من 600 طالب، ونسبة نجاح بلغت 100٪ في التوجيهي الفرنسي هذا العام، وحيثُ حَصل 93٪ من الناجحين على تقدير عال".واعتبر السفير أن "هذه المدرسة الثانوية متعدِّدة اللّغات باتت طريقا مميّزا للتعليم العالي في أفضل الجامعات حول العالم".وثالثًا، المعهد الفرنسيّ لِلشرق الأدنى، الذي يجمع باحثين فرنسيين وأردنيين، ويُساهم بشكل خاصّ من خلال مواقع التنقيب المتعدِّدة في الترويج للتراث الأردني الرائع.وإلى جانب مجالات التعاون، شدد السفير على العلاقة الإنسانية المشتركة بين البلدين، حيث يساهم فيها ما يقرب من 2000 فرنسيّ يعيشون في الأردن، إضافة للسيّاح الذين يزداد عددهم كل عام، مبينا أن عددهم بلغ 25 ألف سائح في النصف الأول من العام الماضي، وتضاعف الرقم ليبلغ 54 ألفا في النصف الأول.وقدم السفير شكره لكامل الشركاء الأردنيين وصولا لِتطوير العلاقات المشتركة، لافتا للاحتفال بهذه المناسبة بقيم الحرية والمساواة والإخاء، مرحبا بالضيوف في الاحتفال الذي أقيم في بيت فرنسا، وهو "أحد رموز التراث العمّانيّ، حيث نُقيم منذُ العام 1963" بحسبه، مشيرا لأنه "في ذلك الوقت، لم يكن لدينا سوى جار واحد. ولكن كما يقول المثل: الجار قبل الدار.. في الواقع، لم يكن بالقرب منّا سوى قصر زهران، الذي شهد مؤخّرا زواج سموّ وليّ العهد الأمير الحسين من صاحبة السّموّ الملكي الأميرة رجوة آل سيف".وأوضح أن علاقة فرنسا والأردن تستند أولا إلى التاريخ، مستذكرا الزيارة التي قام بها المرحوم جلالةُ الملك الحسين – طيب الله ثراه - إلى فرنسا العام 1964 بدعوة من Charles de Gaulle، وكذلك زيارة Jacques Chiracللأردن العام 1996.من جانبه، أكد وزير السياحة مكرم القيسي، مندوبا عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، متانة العلاقات المشتركة بين الأردن وفرنسا، مشيرا لأن فرنسا شريك استراتيجي للأردن في مختلف المحافل السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.وقال القيسي، في كلمته خلال الحفل، إن هذه العلاقة تعمقت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتجسدت عبر الزيارات المتبادلة وتباحث الشؤون المشتركة فيما يرتبط بإرساء السلم الأمني ومواجهة الإرهاب.وأضاف القيسي أنه ونتيجة لقرار مؤتمر بغداد المنعقد مؤخرا، أسّس لدور فرنسي بنّاء وحيوي في المنطقة، مبينا أن الأردن وفرنسا يجسدان نموذجا للشراركة الحقيقية في الجانب الاقتصادي أيضا وفي مجالات الطاقة والاستثمارات والأعمال.Eman.alfares@alghad.com