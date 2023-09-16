السفير الليبي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده

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أشاد السفير الليبي في عمان عبدالباسط البدري، بجهود الأردن في مساندة الشعب الليبي بعد الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها بلاده.وعبر السفير في تصريح صحفي اليوم السبت، عن شكره للأردن حكومة وشعبا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على وقفته الأخوية و مساندته للشعب الليبي، وتقديمه المساعدات اللوجستية الطبية، وإرسال فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الأمن العام وتسخير جميع الجهود للوقوف مع إخوانهم هناك.ونوه السفير بالاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، لمواساة الشعب الليبي بضحايا الإعصار والفيضانات.وكان فريق البحث والإنقاذ الدولي الاردني وصل مدينة درنة يوم الجمعة وباشر بمساعدة الأشقاء الليبيين المتضررين جراء السيول والفيضانات.ويضم الفريق 88 عضواً بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.وأعلن السفير عن فتح بيت عزاء في مقر السفارة في عمان يوم غد الأحد من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.يشار الى ان الأردن أرسل يومي الأربعاء والخميس الماضيين، طائرتي إغاثة إلى ليبيا، حملت الأولى خياما وبطانيات وفرشات وطرودا غذائية؛ والثانية حملت على متنها فريق البحث والإنقاذ للمشاركة بجهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، إضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية". (بترا)