"السياسة والمجتمع" وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلقان مشروع "سياسو ميتر"

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أعلن معهد السياسة والمجتمع عن اطلاق مشروع "سياسو ميتر" الذي يهدف الى تهيئة المجال العام داخل الجامعات للحركة السياسية والاستقطابات والاتجاه السياسي والنشاط الحزبي عبر رفع قدرات الطلبة على المشاركة حزبياً وسياسياً داخل جامعاتهم ومجتمعاتهم المحلية، والذي ينفذ بتمويل وشراكة من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.وقال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت ان الصندوق منذ تأسيسه بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني يهدف تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدا أنه في ضوء مسيرة الإصلاحات السياسية والتحديث التي تبنتها المملكة في مئويتها الثانية خصوصا في تعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة العامة، يدعم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تنفيذ عدد من المشاريع في مجال التمكين السياسي، بالتشاركية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.وبحسب رشا فتيان المديرة التنفيذي لمعهد السياسة والمجتمع فإن هذا المشروع جاء لسد الفجوة و الضعف في مستوى الوعي السياسي والإقبال على المشاركة السياسية والانتخابية خاصة في الجامعات، والذي يعود لأسباب ثقافية تاريخية، وقلة البرامج التي تعمل على معالجة هذه المشكلة وبما يحاكي الحالة الأردنية، وحيث أن عدم إدماج الشباب في الحياة العامة والسياسية سيؤدي إلى مزيد من العزلة للشباب الأردني وطلاب الجامعات خصوصا ونحن في مرحلة التحديث السياسي.ويعمل المشروع بحسب ما أوضح مدير المشروع أحمد القضاة على تفعيل العمل السياسي بداخل الجامعات وانشاء نواة من القيادات السياسية الشابة الممكنة التي تتولى نشر المعرفة بين أقرانهم وتحفيز المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تطوير أفكار الطلبة بطرح مبادرات وبرامج ريادية سياسية مؤثرة في العملية الديمقراطية الموجودة في الجامعات، إلى جانب استكشاف نخب سياسية جديدة.وبين القضاة أن منهجية المشروع تقوم على التوعية والتثقيف وتعزيز المعارف واقامة جلسات البؤر المركزة لمعرفة وقراءة اتجاهات الفئات المستهدفة والتدريب والتمكين وتعزيز المهارات اضافة إلى اقامة الحوارات مع أصحاب المصلحة مثل ادارة الجامعات والأساتذة المؤثرون في الجامعات الأردنية.وحول الفئة المستهدفة في "سياسو ميتر" قال القضاة أن المشروع سيعمل عل بناء قدرات 250 طالب وطالبة، من المهتمين بالشان السياسي والعام باستخدام اسلوب التدريب الوجاهي، وتحضيرهم ليكونو نواة شبابية مؤثرة وقيادية محفزة على العمل الحزبي والانخراط في النشاط الحزبي والسياسي في الجامعات الاردنية، موزعين على 10 جامعات حكومية هي الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة مؤتة، الجامعة الهاشمية، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الطفيلة التقنية وجامعة الحسين بن طلال.يذكر ان هذا المشروع ينفذه معهد السياسة والمجتمع بتمويل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المشاركة.