الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"السياسة والمجتمع" و"مكانة 360" يرصدان حرب الروايات على غزة

WhatsApp Image 2023-10-22 at 11.37.35 AM
جانب من إطلاق الدراسة حول حرب الروايات على غزة

عمان - أطلق معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مكانة 360 رصد بعنوان "حرب الروايات على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي حول الحرب على غزة". 

وجاء في الدراسة التي رصدت مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعالميا في الفترة بين  ٧ و ٢٠ تشرين اول الحالي ان هناك أكثر من 1.8 مليار حوار وتفاعل رقمي في الأسبوعين وبمعدل 100 ألف حوار في الساعة. 

اضافة اعلان



وذكرت ان حجم الحوارات والمنشورات في المملكة بلغت ٣.١ مليون حوار ومنشور،  وحجم التفاعل بلغ ٤٣.٨ مليون تفاعل. 
كما تجاوز حجم المحادثات العالمية عبر الإنترنت 311 مليون محادثة و1.5 مليار تفاعل في 14 يوماً فقط. 

تضاعفت إحصائيات التفاعل العالمي خلال الأسبوع الأخير بنسبة تجاوزت 200% على بعض المستويات. 


مع نهاية الأسبوع الثاني كانت الحوارات والتفاعلات على اللغة الإنجليزية قد تناصفت تقريباً بين الروايتين، بعد أن شهدت هيمنة إسرائيلية على ما قبل مجزرة المعمداني. 


كان تويتر (X) المنصة الرئيسية للحوار والتفاعل وحيث أن 96.5% من الحوارات و 76% من التفاعل كانت عليه، تلاه تيك توك بنسبة 10.5%. %27 من الحوارات قادمة من الولايات المتحدة، تليها الهند بنسبة 7.4% والسعودية بنسبة 5.6% من حيث اللغات هيمنت اللغة الإنجليزية على المشهد بنسبة قاربت 54%، تليها العربية 12.6% وتراجعت الإسبانية لمقدار العربية قبل أسبوع وكانت 11% فقط من المحادثات. 

كانت المشاعر الغاضبة والحزينة متشابهة جدًا في جميع القارات، لكن المناطق الأفريقية والآسيوية أظهرت مشاعر حب ودعم أعلى بكثير، وأظهر مستشفى المعمداني تعاطفاً ملفتاً ومختلفاً في القارتين الغربيتين. 
ركزت الرواية الإسرائيلية على استحضار مجموعة من المعلومات المضللة والانطباعات المنحازة مثل (11) سبتمبر الإسرائيلي، الهولوكوست الجديد إرهاب العرب، والاغتصاب..) 
غابت الرواية العالمية ذات المصدر العربي عن التأثير في الأسبوع الأول المدروس، وكان العرب يخاطبون أنفسهم بلغتهم، وتكرار ذات العبارات، إلا أنهم عملوا بجد على زيادة المحتوى المؤيد لموقفهم باللغة الإنجليزية بنسبة 100% تقريباً. احتوت أكثر من 45% من المحادثات على عناصر مرئية مثل الصور أو مقاطع الفيديو، والتي تضمنت محتوى كبير يدعم السردية العربية مقابل الإسرائيلية عادل هيمنتها في الأسبوع الأول. أكثر من 90% من حوارات الأميركيين داعمة للرواية الإسرائيلية. تراجعت مع الأسبوع الثاني بواقع يقارب 70%.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
GettyImages-1739912842 (1)

سرحان: يجب أن لا نسمح لمشاهد القتل والدمار أن تضعف من معنوياتنا

17 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-15 at 11.10.20 AM

سياسيون أردنيون يحذّرون من أجندة نتنياهو في القيام بتهجير قسري

15 تشرين الأول 2023
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي: تهجير الفلسطينيين خط أحمر وسنتصدى له

14 تشرين الأول 2023
جمعية رجال الأعمال الأردنيين

"رجال الأعمال الأردنيين" تطلق حملة لدعم الأشقاء في غزة

12 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
خسوف جزئي للقمر السبت المقبل

خسوف جزئي للقمر السبت المقبل

منذ 23 دقيقة
تغريم ناشري أخبار كاذبة حول الزلازل 10 آلاف دينار

تغريم ناشري أخبار كاذبة حول الزلازل 10 آلاف دينار

منذ1 ساعة
الكاثوليكي ينظم وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل السلام في غزة

الكاثوليكي ينظم وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل السلام في غزة

منذ2 ساعة
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الأربعاء

منذ5 ساعة
التعلم الرقمي-(تعبيرية)

التعلم الرقمي وأهميته*

منذ17 ساعة
252626

مخيمات المملكة: الملك يحمل صوت الحق دائما

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 