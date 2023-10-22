"السياسة والمجتمع" و"مكانة 360" يرصدان حرب الروايات على غزة

عمان - أطلق معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مكانة 360 رصد بعنوان "حرب الروايات على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي حول الحرب على غزة".



وجاء في الدراسة التي رصدت مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعالميا في الفترة بين ٧ و ٢٠ تشرين اول الحالي ان هناك أكثر من 1.8 مليار حوار وتفاعل رقمي في الأسبوعين وبمعدل 100 ألف حوار في الساعة.

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وذكرت ان حجم الحوارات والمنشورات في المملكة بلغت ٣.١ مليون حوار ومنشور، وحجم التفاعل بلغ ٤٣.٨ مليون تفاعل.

كما تجاوز حجم المحادثات العالمية عبر الإنترنت 311 مليون محادثة و1.5 مليار تفاعل في 14 يوماً فقط.



تضاعفت إحصائيات التفاعل العالمي خلال الأسبوع الأخير بنسبة تجاوزت 200% على بعض المستويات.





مع نهاية الأسبوع الثاني كانت الحوارات والتفاعلات على اللغة الإنجليزية قد تناصفت تقريباً بين الروايتين، بعد أن شهدت هيمنة إسرائيلية على ما قبل مجزرة المعمداني.





كان تويتر (X) المنصة الرئيسية للحوار والتفاعل وحيث أن 96.5% من الحوارات و 76% من التفاعل كانت عليه، تلاه تيك توك بنسبة 10.5%. %27 من الحوارات قادمة من الولايات المتحدة، تليها الهند بنسبة 7.4% والسعودية بنسبة 5.6% من حيث اللغات هيمنت اللغة الإنجليزية على المشهد بنسبة قاربت 54%، تليها العربية 12.6% وتراجعت الإسبانية لمقدار العربية قبل أسبوع وكانت 11% فقط من المحادثات.



كانت المشاعر الغاضبة والحزينة متشابهة جدًا في جميع القارات، لكن المناطق الأفريقية والآسيوية أظهرت مشاعر حب ودعم أعلى بكثير، وأظهر مستشفى المعمداني تعاطفاً ملفتاً ومختلفاً في القارتين الغربيتين.

ركزت الرواية الإسرائيلية على استحضار مجموعة من المعلومات المضللة والانطباعات المنحازة مثل (11) سبتمبر الإسرائيلي، الهولوكوست الجديد إرهاب العرب، والاغتصاب..)

غابت الرواية العالمية ذات المصدر العربي عن التأثير في الأسبوع الأول المدروس، وكان العرب يخاطبون أنفسهم بلغتهم، وتكرار ذات العبارات، إلا أنهم عملوا بجد على زيادة المحتوى المؤيد لموقفهم باللغة الإنجليزية بنسبة 100% تقريباً. احتوت أكثر من 45% من المحادثات على عناصر مرئية مثل الصور أو مقاطع الفيديو، والتي تضمنت محتوى كبير يدعم السردية العربية مقابل الإسرائيلية عادل هيمنتها في الأسبوع الأول. أكثر من 90% من حوارات الأميركيين داعمة للرواية الإسرائيلية. تراجعت مع الأسبوع الثاني بواقع يقارب 70%.