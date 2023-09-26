الثلاثاء 26 أيلول 2023
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"السياسة والمجتمع" يطلق برنامجه التدريبي لخريجي العلوم السياسية والاجتماعية

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جانب من افتتاح البرنامج التدريبي في معهد السياسة والمجتمع

أطلق معهد السياسة والمجتمع برنامجا تدريبيا لطلبة وخريجي العلوم السياسية بشكل خاص وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام.
 ويأتي برنامج (تجوّل مع معهد السياسة والمجتمع: رحلة تمكين العقول السياسية)، ضمن رؤية المعهد الرامية إلى تمكين وتنمية الشباب، وتعزيز دورهم في السياسة والمجتمع ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية.اضافة اعلان
وبحسب المديرة التنفيذية للمعهد، رشا فتيان، فإن البرنامج يعكس التزام معهد السياسة والمجتمع بتحقيق التطلعات الوطنية من خلال استثمار الموارد بطريقة فعّالة وذكية من خلال الدمج بين المعرفة والمهارة وجسر يربط بين النظرية والتطبيق. 

وأضافت فتيان إن البرنامج يتكون من سبعة محاور بواقع أكثر من 55 ساعة تدريبية تتنوع ما بين تمكين المشاركين من كتابة التقارير الدورية ومراجعات الكتب دخولا إلى أسياسيات البحث العلمي وإعداد أوراق السياسيات إلى جانب المحاور المتعلقة بالتوجيه المهني والمهارات الشخصية والحياتية من منطلق مساعدة المشاركين في تأهيلهم لسوق العمل. ولفتت فتيان إلى أن البرنامج يتناول أيضَا القضايا السياسية المنوعة حيث يخصص محورًا خاصًّا عن التاريخ السياسي الأردني وصناعة السياسات في الأردن وتحديات الانتقال الديمقراطي، إلى جانب المحاضرات والجلسات النقاشية التي ستأخذ منحى سياسيا محلياً ودولياً. 

وأكدت فتيان على أن المعهد ينوي عقد البرنامج التدريبي بشكل دوري لتكون الفرصة متاحة أمام أكبر قدر ممكن من الشباب الأردني الطموح. وأشار إلى أن المعهد استقبل هذا العام قرابة 90 طلبًا وأن البرنامج يستوعب 10 مشاركين لتكون الجلسات التدريبية مركّزة وتحقق أكبر قدر من الفائدة للمشاركين.  
 
يُذكر أن معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات وأبحاث مستقل يهدف من خلال عمله إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الاردن والاقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها.
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