الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"السياسة والمجتمع" يطلق مشروع " حزبي تنموي "

WhatsApp Image 2023-07-16 at 12.56.07 PM
رئيس الهئية المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة
أطلق معهد السياسة والمجتمع بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مشروع " حزبي تنموي " لتعزيز قدرات الحزبيين الشباب في مجالس المحافظات والبلديات على تنفيذ برامجهم الخدمية.اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة الشباب الحزبي وتفعيل حضورهم في المجالس البلدية والادارة المحلية، وتعزيز قدرات أعضاء وعضوات مجالس المحافظات والبلديات الحزبيين في تحقيق التنمية المحلية.

ويعمل المشروع مع  45 عضواً من  مجالس المحافظات والبلديات الحزبيين لتمكينهم من تنفيذ الخطط التنموية لمحافظاتهم وبلدياتهم اثناء الدورة الانتخابية. 

كما يهدف المشروع إلى رفع الوعي المجتمعي حول اهمية الدور الذي يلعبه الاعضاء الحزبيين وخاصة الشباب في مجالس الادارة المحلية في تحقيق التنمية وفي تعزيز اسس الحكم الرشيد والمشاركة في صنع القرار المحلي، اضافة إلى تعزيز دور الأحزاب من خلال تطوير برامجها المستقبلية للإدارة المحلية، والترشح والانتخاب على أساسها نحو مدن حديثة عصرية متكاملة الخدمات.




ويعمل المشروع أيضاً على عكس الاهداف الحزبية في البرامج التنموية على قضايا مثل البيئة والاقتصاد المحلي، واهمية خطط العمل التي تتكيف وتتوائم مع الاحتياجات المجتمعية فيما يتعلق بالتغير المناخي ومدى استجابة خطط التكيف لحقوق الفئات المهمشة مثل المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة، ومشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والتنموي.

ويذكر أن هذا المشروع يعتبر المرحلة الثالثة لسلسلة مشاريع نفذها المعهد بدعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والتي تستهدف الشباب في محالس الإدارةالمحلية،
حيث نفذت المرحلتين السابقتين من هذه السلسلة قبل الانتخابات المحلية في مرحلة الترشح وما بعدها بعد صدور النتائج الرسمية منتصف العام الماضي.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

"الغذاء والدواء" توصي بعدم الإفراط باستخدام منتجات تحتوي على مُحلي الأسبارتام منذ5 ساعة

الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات

الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات 15 تموز 2023

الأردن.. حوادث السير تسلب 300 طفل حياتهم في عامين

الأردن.. حوادث السير تسلب حياة 300 طفل في عامين 15 تموز 2023

السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس

السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس 15 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين

"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين

منذ 26 دقيقة
الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات

الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات

منذ1 ساعة
الزراعة تشكّل فريقا لحصر أضرار حريق عجلون وجرش

الزراعة تشكّل فريقا لحصر أضرار حريق عجلون وجرش

منذ2 ساعة
طاولة مستديرة لـ "أرض" تدعو لتفعيل محلية قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام

طاولة مستديرة لـ "أرض" تدعو لتفعيل محلية قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام

منذ2 ساعة
مجلس النواب - (أرشيفية)

مطالبات نيابية برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

منذ4 ساعة
64b3a5f6712d8

محمد عكور يؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الخصاونة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 