الشارع الأردني ينتفض دعما للمقاومة الفسلطينية (صور)

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تصوير: أمجد الطويل انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان، ظهر الجمعة مسيرة شعبية ضخمة وغاضبة تجاه العدوان على قطاع غزة من عدوان لقوات الاحتلال.ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام واليافطات المنددة بالعدوان.وهتف المتظاهرون بعبارات "قالوا حماس إرهابية..كل الأردن حمساوية..الشعب يريد تحرير فلسطين..نموت وتحيا فلسطين..يا أبو عبيدة قاوم..احنا الحق وهمة الظالم".