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الجمعة 27 تشرين الأول 2023
1:23 م
الشارع الأردني ينتفض دعما للمقاومة الفسلطينية (صور)
من المسيرة في وسط البلد / تصوير أمجد الطويل
تصوير: أمجد الطويل انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان، ظهر الجمعة مسيرة شعبية ضخمة وغاضبة تجاه العدوان على قطاع غزة من عدوان لقوات الاحتلال.
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ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وهتف المتظاهرون بعبارات "قالوا حماس إرهابية..كل الأردن حمساوية..الشعب يريد تحرير فلسطين..نموت وتحيا فلسطين..يا أبو عبيدة قاوم..احنا الحق وهمة الظالم".
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