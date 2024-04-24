الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشباب المحور الأهم لنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة

أميمة الجبور
أميمة الجبور

أميمة الجبور 

المشاركة الشبابية أساس لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية وتمكين المواطن من حقوقه جميعا وهي الحق الأمثل للقضاء على التهميش والتمييز ، وحق يوازي التعليم والعمل والتعبير .اضافة اعلان

واليوم بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء انتخابات المجلس العشرين نطمح كجيل شباب في تمثل وتمثيل وتحقيق هذه الإرادة الملكية بكامل الوعي والحزم، والانخراط بهذه التجربة وأساسها التحفيز الملكي  المستمر للشباب أن يقود المرحلة والمشهد السياسي  وأن يكون في مقدمة وأول عناصر العملية الانتخابية ووقود لها ليصنع التغيير الذي ينشده دون أن يكتفي بجلد الحياة السياسية دون أن يحرك ساكنا فيها .

وعليه فإننا جميعا مسؤولون ومكلفون بالمشاركة السياسية وصناعة القرار السياسي وإفراز مجلس نيابي قوي يجسد تطلعات وآمال الأردنيين ويمثلهم ويبارك جميع خطوات الإصلاح السياسي والتي ترعاها الإرادة الملكية وتدعمها الحكومة وتحفيز الشباب وجميع  أركان المجتمع على الانخراط بجميع التجارب السياسية التي توحي وتؤكد أن عنوان القادم الطموح والعمل والقيادة .

وخلاصة القول أن الواجب والضمير والمسؤولية تحتم علينا كشباب واع أن نكون الذراع القوي والمساند لجل تفاصيل الإصلاح السياسي وإنجاح المرحلة المقبلة للعمل الحزبي والبرلماني والبرامجي وأن لا نتغيب عن مشهد أساسه المصلحة الوطنية وأن نكون أدوات التغيير والحاضر الأقوى في تشكيل ورسم خارطتنا المستقبلية بانتماء حقيقي ومصلحة عامة وشراكة تعني أن الوطن ومصالحه تسقط وتتلاشى أمامها كل تفاصيل العتب واللوم .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. أشرف الراعي

حقوق الأردن القانونية على أجوائه

منذ 44 دقيقة
438802249_818762390285468_3177911899645093548_n

من بينها نظام لتخفيض اشتراكات الضمان.. قرارات مجلس الوزراء

منذ5 ساعة
Fr5x8GfX0AMSW2K

الخصاونة يوعز بتقديم كلِ الدَعم لإجراء الانتخابات النيَّابية

منذ7 ساعة
untitled-1-267

تحديد موعد الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل

منذ8 ساعة
file (18)

الصفدي: خطر توسع الحرب في المنطقة لا يزال قائما

منذ8 ساعة
438087217_836089475230440_4459455483397215169_n-1920x1073

بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى الأردن

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

رسائل بالأسلحة وردود راشدة

د.منذر الحوارات |اليوم

الانتخابات البرلمانية.. هل نحن جاهزون؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات |22 نيسان 2024
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 