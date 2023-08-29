الشبول: العرب يمتلكون قوة تفاوضية كبرى لمواجهة شركات الإعلام الدولية

محمد الكيالي

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن العرب تأخروا 6 أعوام عن أوروبا في تنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية.

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وأضاف الشبول في كلمته الافتتاحية لجلسات الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية التي تعقد في فندق الرويال في عمّان على مدار يومين، أن التجربة الأوروبية تعد مثالا يحتذى به، حيث أنجزت قانونا موحدا للخدمات الرقمية بدأت بتطبيقه قبل عدة أيام ووضعت شروطا صارمة على المحتوى الضار وغرامات مشددة على تلك الشركات.



وتابع قائلا "أضَعْنا طوال السنوات الماضية الكثير من الحقوق جراء الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية".



وأكد الشبول أنه على الدول العربية الاستعداد "لمستقبل لا يعرف أحد مخاطره في ظل سباق الفضاء الرقمي والفوضى الرقمية ووباء المعلومات وأزمات وسائل الإعلام حول العالم".



وأوضح أن جل "ما نطلبه من تلك الشركات هو الإنصاف"، مبينا أن الإنصاف هو مطلب تاريخي في حوار الشمال والجنوب منذ عقود، لكنه اليوم ضرورة قصوى في مواجهة مخاطر حقيقية "تستهدف مجتمعاتنا وثقافتنا وقضايانا المصيرية".



وأضاف "نمتلك القدرة والأدوات اليوم لحماية مجتمعاتنا وأجيالنا القادمة إزاء مخاطر بات السكوت عليها تخليا عن مسؤوليتنا، لدينا قوة تفاوضية كبرى (175 مليونا) ومطالبنا لا تتعدى مطالب مجتمعات عالمية تنظم علاقتها مع شركات الإعلام الدولية".



ولفت إلى أن إنصاف المحتوى العربي واللغة العربية والقضايا العربية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على منصات شركات الإعلام الدولي هو أولى الأولويات.



وأكد أن "خطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين ومحاولة تعميق الخوف من الإسلام ومحاربته يجب أن نتصدى لها جميعا عبر تلك الوسائل".



وشدد على أن حماية الأطفال، سواء عبر تحديد السن القانونية التي تسمح باستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي أو عن مسؤولية أولياء الأمور في طريقة استخدامهم لتلك الوسائل يجب أن تكون في مقدمة الأولويات.



وقال الشبول: "على الشركات أن توفر تمثيلا قانونيا وعنوانا واضحا لها في كل دولة عربية يمكننا من التواصل والإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والحق في التقاضي".



وأضاف "عليها أن تلتزم بحذف المحتوى غير القانوني ومحاربة كافة أشكال خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية والترويج للمنظمات الإرهابية وإقلاق السلم المجتمعي وتزوير البيانات والمحتوى الإباحي والاستغلال الجنسي ولا سيما الأطفال والحض على الجريمة والإرهاب".



وأكد الشبول أنه بخروج المليارات لوسائل التواصل الاجتماعي من السوق العربي وعلى مدى أعوام عدة، فإنه يجب الاتفاق مع تلك الشركات على استعادة نسبة من ذلك الإنفاق وأن "نتعهد بالمقابل على إنفاقها على جهود التربية والدراية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة الهيمنة الرقمية ودعم وسائل الإعلام المحلية ولا سيما غير الحكومية منها".



وأشار إلى أن الأردن سيستضيف قريبا المؤتمر العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي يشكل لبنة أساسية في ربط الوعي بالإعلام وتحصين الشباب في ظل الثورة الرقمية وهو ما يتسق مع الجهود التي تبذلها المملكة بشراكات عربية وأخرى دولية في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية.



وأكد الشبول أن المطالب العربية تتفق مع القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية وتنطلق من حرص على حماية المجتمعات والحفاظ على الهوية العربية وعلى النقاش العام من خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.



ويناقش الفريق العربي في عمّان، آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وإعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الإستراتيجية العربية الموحّدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.



بدوره، أكد الأمين المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي أن الوصول إلى هذه المرحلة من التنسيق يأتي ضمن عمل تشاركي يؤشر على تحول نوعي في مسيرة العمل الإعلامي العربي على مستوى التعامل مع الفضاء الرقمي الدولي.



وقال خطابي إن التوجه الإستراتيجي العربي يستهدف حماية المصالح العربية وتكثيف الجهود الجماعية، لتعزيز الحضور الفاعل في المجال الرقمي والحرص على تحقيق وضمان السيادة الرقمية.



وأضاف أن هذه السيادة "أضحت في زمن الابتكار والثورة التكنولوجية للاتصالات مسألة حيوية لا غنى عنها لدى الدول والمجموعات الإقليمية".



وزاد قائلا "نحن مطالبون بتحديد أفضل الآليات لاستشراف تعامل آمن وشفاف ومنصف مع شركات الإعلام الدولية وفق القواعد القانونية المتعارف عليها، واستئناسا بتجارب ونماذج دولية وخاصة الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة الأنظمة التشريعية الوطنية، وذلك سواء من حيث الإيرادات الضريبية أو من حيث صون المحتوى الإعلامي العربي من خطابات الكراهية والتطرف والإساءة للأديان".



وشدد خطابي على أهمية العمل الجمعي لإنصاف المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية والقدس الشريف والحيلولة دون الاستخدامات المحرفة للحقائق التاريخية والجغرافية والعمرانية والتراثية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.



وأشار إلى أن قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية يتطلع إلى أن تشكل نتائج وتوصيات اجتماع الفريق الفني العربي فرصة عملية لانطلاق مرحلة تنظيم الخدمات الرقمية مع هذه الشركات بما يسهم في ترسيخ المواطنة الرقمية الواعية في إطار منظور عربي وضوابط قانونية محكمة.



ويأتي الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 533 خلال دورته العادية الـ53 في المغرب، باعتماد الإستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن.



وتم تشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالإضافة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية.

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