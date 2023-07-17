الشبول: 220 ألف حساب وهمي استهدف الأردن من جهة خارجية .. نعرفها

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قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ان نحو 116 مليون دولار "اعلانات" خرجت من الاردن لمواقع التواصل الاجتماعي في حين لم تحصل وسائل الاعلام المحلية نصف ذلك.وبين خلال مناقشة اللجنة القانونية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 أن 220 الف حساب تم استهدافها بحملة واحدة، من جهة خارجية نعرفها، ويجري استهداف مصطلحات جديدة يعمل عليها كل العالم لايجاد بيئة رقمية امنة بتوازن دقيق ما بين حرية الرأي والبيئة الرقمية الامنة، وان اوروبا ووضعت قوانين لحماية الاطفال من منصات التواصل الاجتماعي وعلينا ان نسيطر على هذه الهيمنة الرقمية.وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ان التطور السريع والمتسارع خلق جرائم الكترونية جديدة غير مشمولة بالقانون السابق ولم نكن نتعامل معها سابقا، وان هناك احصائيات تشير الى تضاعف القضايا الالكترونية في عام 2015 قرابة 2 الف قضية في العام 2022 قرابة 16 الف.