الشلبي يشارك بإجتماعات "الاتحاد التعاوني العربي" في مصر

اضافة اعلان

شارك مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني العربي، اليوم الخميس، في اجتماعي مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للاتحاد التعاوني العربي، والتي تُعقد في جمهورية مصر العربية.وعلى هامش تلك الاجتماعات، عقد الاتحاد التعاوني العربي ندوة تعاونية حول (دور التعاونيات العربية في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات).وتحدث الشلبي عن أهمية القطاع التعاوني وإسهاماته في التنمية المستدامة الشاملة في الدول العربية، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً على دور التعاونيات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال مشاريعها التنموية والإنتاجية، وتوفيرها فرص عملٍ لشريحة واسعةٍ من أبناء المجتمعات العربية.وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات في العالم العربي لتطوير العمل التعاوني العربي، وكذلك العمل على تعزيز التعاون بين التعاونيات على المستوى المحلي والعربي، بالإضافة إلى تحديث التشريعات التعاونية، ومواءمتها مع مبادئ التعاون الدولية، فضلاً عن الحاجة المستمرة لتوحيد الجهود العربية للنهوض بالقطاع التعاوني العربي والحركة التعاونية في الدول العربية لتضاهي نظيراتها في دول العالم المتقدمة في هذا المجال.