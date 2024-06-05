 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشوابكة يكرم الطلبة الفائزين في مبادرة قصتي الجميلة في لواء الجامعة

المكرمين
المكرمين

تحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجامعة، السيد. عبدالحكيم أحمد سليمان الشوابكة، تم تكريم الطلبة الفائزين في مبادرة قصتي الجميلة لكتابة القصة الشخصية المصورة للكتاب المبدعين الصغار في الصفوف الثلاثة الأولى، حيث تم التكريم في قاعة الاجتماعات مديرية تربية لواء الجامعة، والتي نظمها قسم الإشراف التربوي، بمتابعة وإشراف المشرفة التربوية السيدة. عرين المحارمة، وبحضور رئيس قسم الإشراف التربوي د. نسرين خضر ، والمشرفة التربوية السيدة. مسيكة الخالدي.

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وقال الشوابكة بأن مبادرة قصتي الجميلة من المبادرات الرائدة التي تهدف لتشجيع الطلبة على القراءة والكتابة والإبداع لكافة الفئات العمرية واكتشاف ما يمتلكون من  مواهب وتشجيعهم على حب القراءة والمطالعة لإثراء مخزونهم اللغوي وتعزيز قدراتهم على التعبير وعن أفكارهم لتظهر على شكل قصص إبداعية.

وأوضحت المشرفة التربوية السيدة. عرين المحارمة بأن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات القراءة بطلاقة والاستيعاب القرآئي والكتابة من خلال تدريب الطلبة على إجراءات كتابة القصة من توليد الأفكار والتخطيط للكتابة والمسودة والمراجعة والتحرير والنشر.

وفي نهاية الحفل قدم الشوابكة الشهادات التقديرية للطلبة الفائزين وللمعلمات المشرفات حيت تم الإعلان على المراكز الخمسة على مستوى المديرية و أربعة مراكز على مستوى الشبكات في لواء الجامعة، بحضور مديرات المدارس الفائزة والطلبة الفائزين وبعض من أولياء الأمور الطلبة.

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