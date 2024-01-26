الشيخ طراد الفايز يشكر الملك وولي العهد ويثمن زيارة البلوي

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عبر الشيخ طراد شاهر الفايز، عن بالغ الشكر، وعظيم الإمتنان، لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى، وولي عهده الامين، سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها الخميس، مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، لديوان الشيخ الفايز، للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله.وتأتي هذه الزيارة الكريمة، في إطار التوجيهات الملكية السامية، بضرورة التواصل مع شيوخ العشائر و الوجهاء في مناطق المملكة كافة، والاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم ومتابعتها.وكان في استقبال مستشار جلالة الملك، لدى وصوله إلى ديوان الشيخ طراد الفايز، أفراد أسرته، وابنائه.ونقل البلوي خلال الزيارة، تحيات جلالة الملك حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، للشيخ طراد، وأن يمتعه الله بموفور الصحة والعافية.وقال أبناء الشيخ الفايز، ان هذا هو دأب الهاشميين وديدنهم، منذ تأسيس المملكة، في تواصلهم المستمر مع المواطنين، وتفقد أحوالهم عن قرب، بحس إنساني عز نظيره، فكانت لُحمة الشعب، والتفافه حول قيادته الهاشمية المظفرة، السياج المنيع، والحصن القوي لهذا الوطن الأعز والأغلى على قلوبنا جميعا.