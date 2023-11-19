"الصحة العالمية" تعتزم التدخل لإخراج الخدج من مجمع الشفاء

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قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، إن فريقا من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخُدج.واكد زقوت في تصريح اليوم الأحد، إن أربعة أطفال استشهدوا من أصل 36 من الأطفال الخُدج في مجمع الشفاء الطبي.وقالت منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية، أن مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة أصبح غير قادر على العمل حيث لا ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود كما استنفدت الإمدادات الطبية لديه.وأضافت المنظمة، إن العاملين الصحيين بالمستشفى طلبوا الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة في المستشفى بعد الآن.وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، بالإضافة إلى 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.