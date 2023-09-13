الصحة تؤكد ضرورة أخذ المطاعيم المقررة حسب البرنامج الوطني

اضافة اعلان

أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ضرورة الالتزام بأخذ المطاعيم حسب المواعيد المقررة في البرنامج الوطني للتطعيم، التي تبدأ من سن الولادة ولغاية الصف العاشر كجرعات أساسية ومدعمة.وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن وزارة الصحة بدأت قبل شهر بتنفيذ حملة وطنية للتطعيم موزعة على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها استهدفت الفئات غير المطعمة نهائيا وغير مكتملة التطعيم والأشخاص المتنقلين في السكن بالتنسيق مع الحكام الإداريين والمجتمعات المحلية، أما المراحل الأخرى تستهدف المدارس ودور الرعاية والحضانات والمبرات ومراكز الإيواء والأحداث والإصلاح والتأهيل.وأشار الى أن المرحلة الأولى استهدفت تطعيم نحو 120 ألف شخص تم تطعيم أكثر من 95 بالمئة منهم.وأكد الشبول، أن برنامج التطعيم الوطني حقق نتائج إيجابية في خفض نسب حدوث الأمراض وانتشارها في المملكة وخفض نسبة الأمراض والوفيات بين الأطفال منذ البدء بتطبيقه عام 1979 وحتى اللحظة.وأوضح، أن المطاعيم المستخدمة تُعطى في جميع دول العالم وليس فقط في الأردن، وهي معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن المؤسسات الصحية الدولية ويتم إقرارها بواسطة لجان طبية فنية وطنية مختصة.وأضاف، أن برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة، مبينا ان الأردن حقق العديـد من الإنجـازات نتيجة تبنيه لهذا البرنامج، وكان من أبرزها وقفه لانتقال فيروس شلل الأطفال الفموي منذ عام 1992، والقضاء على الكزاز الوليدي منذ عام 1995، والسيطرة على الأمراض الأخرى التي يطعم لها مثل "الحصبة، والحصبة الألمانية".وقال الشبول، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم البيانات الأساسية للتطعيم وتوفير اللقاحات الروتينية، مؤكدا أنها أدخلت المزيد مـن المطاعيم لتوفير حماية أفضل للأطفال في السنوات الماضية، والتي كان آخرها مطعومي الروتا فيروس والتهــاب الكبد الوبائي (أ).وزاد، أن الوزارة تعمل حاليا على إدخال مطعوم المكورات الرئوية ولاحقا مطعوم الجدري المائي لإدراجهما ضمن برنامج التطعيم الوطني، لافتا الى أن جميع المطاعيم تقدم مجانا لجميع الأطفال المقيمين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم.وأكد، أن النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال تنفيذ برنامج التطعيم الوطني جاءت من خلال وعي المواطن الأردني وحرصه على تطعيم أبنائه في المواعيد المقررة بهدف حمايتهم والمحافظة على صحتهم، والالتزام الحكومي على أعلى المستويات بتوفير جميع المطاعيم الآمنة والفعالة.(بترا)