"الصحفيين الأردنيين" : استدعاء سفيرنا من "الكيان" خطوة مهمة ومشرفة

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ثمنت نقابة الصحفيين الأردنيين قرار الأردن سحب السفير من الكيان الصهيوني، والطلب من الكيان عدم إعادة سفيره إلى عمّان.وقالت النقابة، في تصريح اليوم الخميس، إن استدعاء سفيرنا خطوة مهمة ومشرفة وتحمل دلالات سياسية تؤكد عمق الموقف الأردني الرافض بشدة للعدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بحق أهلنا هناك.وعبرت النقابة عن قناعتها بأن لدى الدولة الأردنية العديد من الخيارات التي يمكن أن تكون أدوات ضاغطة على الكيان الصهيوني وعلى الإدارة الأميركية وأوروبا لتعديل مواقفها المنحازة للكيان، وان تسعى لوقف الحرب.ودعت النقابة الدول العربية والإسلامية الى دعم موقف الأردن المتقدم، والجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي بحق قطاع غزة.وأعادت نقابة الصحفيين التذكير بكل التحذيرات التي أطلقها جلالة الملك في المحافل الدولية من أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يأخذ الشعب الفلسطيني الشقيق حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.