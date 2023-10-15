الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحفيين الأردنيين": الإعلام الغربي غير مهني ويتجاهل معاناة الفلسطينيين

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"الصحفيين الأردنيين": الإعلام الغربي غير مهني ويتجاهل معاناة الفلسطينيين
استنكر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بشدة انحياز الإعلام الغربي غير المهني وغير المسؤول لرواية وسردية الإحتلال الصهيوني وتجاهله لكل الإجرام الذي يمارسه هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.اضافة اعلان

وقال مجلس النقابة في بيان له إن أداء الإعلام الغربي كشف عن زيف القيم المهنية والحريات الصحفية التي لطالما تغنى بها، وتجرد من أي معنى للمسؤولية الأخلاقية وضوابط التوازن الذي تفرض عليه أن ينقل ما تتعرض له الإنسانية من ذبح وإبادة في قطاع غزة.

وأضاف البيان "لقد أظهر الانحياز الإعلامي الغربي الأعمى لكل ما يقوله الكيان، والتجاهل التام للسردية الفلسطينية والعربية حاجتنا إلى إعلام ناطق بلغات العالم المختلفة لكشف أكاذيب وتزييف إعلام الغرب للحقائق في حالة من النفاق يندى لها الجبين".

ودعا المجلس الصحفيين إلى زيادة النشاط والفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خصوصا من العرب والمسلمين الذين لديهم منصات بلغات العالم المختلفة. 

وأكد أن الصحفيين والإعلاميين والجهات العربية الفعّالة في الدول الغربية يمكنها أن تقوم بدور الناقل للحقائق التي تكشف أكاذيب الإعلام الأجنبي الواقع تحت سطوة وتأثير ونفوذ الصهيونية العالمية.

وثمن دور الإعلام الأردني والعربي الذي التزم بمعايير النزاهة والموضوعية ونقل حقيقية ما يجري من إبادة جماعية لسكان قطاع غزة أمام مرآى العالم أجمع.

وشدد على أن الإعلام الأردني يواكب الأحداث لحظة بلحظة وهو منحاز للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس الشريف، فاحتلال أرض الشعب الفلسطيني جريمة تاريخية يجب أن يدفع الاحتلال ثمنها بتطبيق الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والقائلة بإنهاء الاحتلال .  

ورفض ما يتعرض له الشعب الفسطيني من جرائم وحشية ضد بقتل النساء والشيوخ والأطفال، وهدم المنازل والمسشتفيات وقصف المدارس، معتبرا أن هذا الاحتلال أبشع احتلال في تاريخ البشرية كونه يستهدف الفئات الأضعف كالنساء والأطفال.
واعتبر أن منع الدواء ورفض إدخال الماء وقطع  الكهرباء عن المستشفيات والمنازل يعد جريمة حرب ليس بحق الشعب الفلسطيني فقط، بل بحق الإنسانية والإعلام الحر، داعيا جميع وسائل الإعلام العربية التحلي بالشجاعة والمصداقية في نقل ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطنيين. 
وأكد المجلس أن خوض الإعلام الأردني والعربي معركة الحق في مقابل معركة الباطل واجب مقدس على كل صحفي نزيه يمتلك ضميرا حيا، بخلاف ما تمارسه وسائل الاعلام التي ارتضت لنفسها ان تزور الحقائق لصالح الاحتلال .
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