"الصحفيين الأردنيين" تدين استهداف الاحتلال للصحفيين ووسائل الإعلام

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دانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، والتي أدت الى استشهاد الزميلين مصور وكالة السلطة الرابعه الشهيد محمد الصالحي ومصور وكالة عين ميديا الشهيد منصور لافي أثناء تغطيتهما للأحداث الجارية في غزة واصابة وفقدان آخرين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والانساني.وأكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان له اليوم وقوفه الكامل إلى جانب الصحفيين الأشقاء في عموم فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا واستعداد نقابة الصحفيين الأردنيين لتقديم أي دعم ومساندة يحتاجونها لمواصلة كشف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.ودان المجلس بشده استهداف الصحفيين المستمر والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة مؤكدا اهمية حماية الصحفيين وان تكون سلامتهم أمرا على رأس الأولويات وفي جميع الأوقات و الأماكن.ودعا مجلس النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى القيام بواجبه والتحرك على نطاق المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان الغاصب وسلطته الغاشمة على الجرائم التي يرتكبها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام ومحاولات إخراجها من دائرة التأثير والفعل لمنعها من اطلاع العالم على حجم وبشاعة الجرائم التي ترتكب على أرض فلسطين.وقال المجلس أنه وهو يترحم على أرواح الشهداء من صحفيين ومواطنين ومقاومين، وتمنيه بالشفاء العاجل للمصابين، فانه يدعو كل وسائل الإعلام في الأردن والعالمين العربي والإسلامي والاعلام الغربي الحر ان يواصل التركيز على أفعال الكيان الغاصب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان يعلن تضامنه مع الزملاء والزميلات الذين يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة للغاية.