الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحفيين تدعو لوقفة تضامنية مع غزة

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نقابة الصحفيين
 قرر مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء دعوة أعضاء الهيئة العامة إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة ودعما للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون الى أبشع المجازر، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا أمام مقر النقابة.اضافة اعلان
وأكد مجلس النقابة في الجلسة التي ترأسها الزميل النقيب راكان السعايدة على تنفيذ الفعاليات التضامنية المجدولة بشكل كامل لادامة حالة التضامن والتفاعل مع تطورات العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة.
وكانت النقابة نظمت وقفات تضامنية أمام المؤسسات الصحفية والإعلامية، وشاركت في الوقفات التي دعا لها مجلس النقباء الذي تعتبر نقابة الصحفيين احد مكوناته الرئيسية، إضافة إلى عقد ندوتين في مدرج النقابة حول تداعيات "طوفان الأقصى". 
ودعا مجلس النقابة الزميلات والزملاء الالتزام والتفاعل مع برنامج النقابة التضامني لتحقيق الهدف منه على أوسع نطاق.
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