الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: إسرائيل ترفض الاعتراف بحق الفلسطيني في الوجود

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأحد، إن الاحتلال هو السبب الرئيسي لما يحدث في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، داعيا إلى إنهاء جرائم الحرب في غزة وموضحا أنه "لا مبرر لتدمير حياة مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر".اضافة اعلان

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، "إذا أردنا السلام فالطريق هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش بجوار إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لإسرائيل" أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين.

"علينا أن نضع الأمور في سياقها الصحيح، ومشكلة السياسة الإسرائيلية هي أن إسرائيل لا تريد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود"، وفق الصفدي، الذي أكد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد صفقة بشأن المحتجزين ولا تريد إنهاء الحرب.

وأشار الصفدي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تجاهلت كل الحلول السياسية الممكنة للصراع في الشرق الأوسط ودمرت المستشفيات والبنى التحتية في غزة"، مضيفا أن "غزة كانت سجنا محاصرا قبل السابع من تشرين الأول الماضي".

وأوضح أن التهجير القسري للفلسطينيين "غير مقبول وهو انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب".

"لا يمكننا جميعا أن ننعم بالسلام حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته والحصول على حريته وكرامته"، وفق الصفدي. المملكة
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