السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العام الحالي هو الأكثر دموية للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أسنوات

الصفدي: "إسرائيل" تعادي كل من يطالب بوقف إطلاق النار ولا تريد الإصغاء

الصفدي
وزير الخارجية أيمن الصفدي

 دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، إلى ضرورة لجم الهجمات الاستيطانية في الضفة، وضرورة التفاف المجتمع الدولي إلى ما يحدث في الضفة الغربية، مؤكدا "نحن في مواجهه كارثة في غزة والضفة الغربية.

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واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة مع وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون الدولي. أن هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام.

وشدد على الحاجة إلى الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، لافتا إلى دخول ٢٠٠ شاحنة أمس إلى قطاع غزة.

وقال الصفدي إن الاجتماع الأورومتوسطي تم التخطيط له قبل السابع من اكتوبر، وقد خصص الآن لما يحدث في غزة، لافتا إلى أن إسرائيل قاطعت الاجتماع وهذا قرارها.

وبين الصفدي أن إسرائيل تعادي كل من يطالب بوقف إطلاق النار، وهي لا تريد الإصغاء، وأن المجتمع الدولي يشعر بالاسى للجرائم التي تحدث في غزة، مؤكدا أن الحرب لن تأتي بالسلام لإسرائيل.

وقال الصفدي نريد الهدنة أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونعمل مع المجتمع الدولي لتمديد الهدنة.

وأكد الصفدي أن مجلس الأمن مسؤول عن الهمجية التي يمثلها العدوان الإسرائيلي، ونضغط لتبني مجلس الأمن قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

 

وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أكدت أن للأردن دور استراتيجي في أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت نتطلع لوقف دائم لإطلاق النار، ونريد اطلاق مباحثات سلام وصولا لحل الدولتين، لنضمن السلام الدائم والشامل في المنطقة، مؤكدة أن الصور الواردة من غزة مريعة.

وقالت نتشارك مخاوفنا في شان التطوارات في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين، مؤكدة أنه يجب ألا يسمح بتهجير أهل غزة قسريا.

كما أكد وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو على دعم بلاده لحل الدولتين، مشيرا "نحن نركز على الوضع في المنطقة بعد ٧ من اكتوبر".

وقال: "نقدر الدور الأردني في الأمم المتحدة"، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للوضع، وأن الحل هو الحل السياسي والدبلوماسي.

واضاف: نريد تدفق للمساعدات لغزة، ونريد وقفا لإطلاق النار، وتمديد الهدنة.
وعبر الوزير البرتغالي عن مخاوفه لما يحدث في الضفة الغربية، وتعديات المستوطنين، وزيادة عدد المستوطنات، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى تراجع فرص حل الدولتين، مؤكدا أن تهجير أهل غزة ليس حلا.

 

 

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