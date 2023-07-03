الإثنين 03 تموز 2023
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الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف

الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف
حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ من التبعات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على جنين، وشدّدا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفسلطيني. اضافة اعلان

ودان الصفدي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ، العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيداً خطيراً سيفجر دوامات واسعة من العنف. وأكد الصفدي أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن الفلسطينية لن تسهم إلا في زيادة التوتر الذي تؤججه أيضاً الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقتل الأمل في فرص تحقيق السلام العادل والشامل. 

وأكد الصفدي أنه على إسرائيل وقف جميع إجراءاتها الأحادية، وبما في ذلك اقتحامات المدن الفلسطينية والاستيطان، ومصادرة الأراضي، ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني، والانخراط الحقيقي في مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لوقف التدهور والحؤول دون تفجر الأوضاع. 

وأكد الصفدي والشيخ ضرورة التزام إسرائيل مسؤولياتها، بصفتها القوة القائم بالاحتلال، والتزام الاتفاقات الموقعة وتنفيذ التزاماتها في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ. 

وشدّدا على أن الممارسات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وغياب آفاق الحل السياسي نتيجتها مسؤولة عن التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وبحث الصفدي والشيخ سبل التحرك المشترك عربياً ودولياً لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير، وما يمثله من تهديد للأمن في المنطقة برمتها.
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