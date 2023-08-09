الصفدي: المملكة ورواندا تعفيان مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

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زايد الدخيلعمان- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ان المملكة ورواندا اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول.وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية مشتركة اليوم مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا، إنّ اللقاء اليوم استكمال لمحادثات عقدت في العاصمة كيغالي شباط 2023، ركزت على زيادة التعاون بين البلدين في القطاعات الدفاعية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية.أضاف الصفدي، أن الأردن وراوندا ملتزمان بالعمل لتعزيز التعاون بينهما، مشيرا إلى أنه جرى توقيع 10 اتفاقيات بين الأردن وراوندا، من أجل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.من جهته، اعلن وزير خارجية رواندا بيروتا، انّ بلاده سيكون لها تمثيل دبلوماسي في العاصمة عمّان خلال الفترة المقبلة.