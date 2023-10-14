السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: تهجير الفلسطينيين خط أحمر وسنتصدى له

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

زايد الدخيل

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم السبت، عقب لقائه وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وسنتصدى له، وأن الحرب المستعرة على غزة يجب أن تتوقف.

اضافة اعلان

وأضاف: اتابع بتوجيه من جلالة الملك الاتصالات مع القوى الدولية الفاعلة من أجل وقف الكارثة الإنسانية في غزة، مبينا أن شيوخ غزة ونساءها وأطفالها هم مدنيون وأبرياء والعجز عن حمايتهم فشل دولي قيمي وإنساني لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، لافتا أن حماية المدنيين من الطرفين مسؤولية المجتمع الدولي، وأن الكارثة الانسانية التي تتفاقم ستلقى بظلالها على المنطقة.

وقال إن جلالة الملك يبدأ اليوم جولة أوروبية هدفها حشد التأييد لوقف الحرب على غزة
وأكد الصفدي أن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الحرب عل قطاع غزة وفق معايير واحدة.

وقال إن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب.
وقال الصفدي إن اهل غزة لا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم،وأن العنف لن يدفع إلا نحو المزيد من العنف، وأن الحرب لن تقود إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر.

وبين أن الخطوة الأولى الان تكمن في إيصال المساعدات لغزة. 

قبيل اللقاء بين الصفدي وجولي، حذر الصفدي في بيان عن وزارة الخارجية اليوم من أن الحرب الاسرائيلية المستعرة على قطاع غزة تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها اتجاه الهاوية. 

وقال الصفدي إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب هو فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم. 
وشدد الصفدي، الذي يلتقي، اليوم وزيرة الخارجية الكندية ويبحث معها جهود وقف الحرب على غزة، ويتابع اتصالات مع نظرائه لبحث سبل وقف تداعيات الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب، على أن الصمت على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير هو صمت على عدوان يجرد الغزيين من إنسانيتهم وحقهم في الحماية، وصمت على الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي. 

وقال الصفدي إن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الحرب عل قطاع غزة وفق معايير واحدة، فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، فالضحايا المدنيون هم ضحايا أياً كانت هويتهم أو جنسيتهم. 

وأكد الصفدي أن المدنيين الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من المدنيين الإسرائيليين، وأن الحرب التي أعلنت إسرائيل أن هدفها القضاء على حماس تقتل وتشرد الأبرياء الفلسطينيين، وستترك المنطقة والعالم في مواجهة تداعيات بيئة الدمار واليأس والقهر التي ستحيل إسرائيل غزة إليها، ولن تحقق أمناً ولن تقود إلى سلام. 

وشدد الصفدي على أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيها حربها على القطاع خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب. 

وأكد الصفدي رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وحذر من أن محاولة إسرائيل فرض ذلك سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد والصراع  وتوسعه. 

وشدد وزير الخارجية على أن العنف لن يدفع إلا نحو المزيد من العنف، وأن الحرب لن تقود إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر. 

وقال الصفدي إن وحده السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة سيحمي فلسطين وإسرائيل والمنطقة كلها من دوامات العنف، وإن إسرائيل لن تحصل على الأمن والسلام ما لم يحصل الفلسطينيون على الأمن والحرية في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧.

وأكد الصفدي أنه على كل من يريد الأمن والسلام في المنطقة ولكل دولها وشعوبها أن يتحرك فوراً لوقف العدوان على غزة، وللعمل من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي أن شيوخ غزة ونساءها وأطفالها هم مدنيون وأبرياء يمثل العجز الدولي عن حمايتهم فشل دولي قيمي وإنساني لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جمعية رجال الأعمال الأردنيين

"رجال الأعمال الأردنيين" تطلق حملة لدعم الأشقاء في غزة

12 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-12 at 9.45.34 AM

الأردن يسيّر أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

12 تشرين الأول 2023
426831_64_1696765300

"الصحفيين الأردنيين" تدين استهداف الاحتلال للصحفيين ووسائل الإعلام

09 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.57.35 PM

الأردن يدعو إلى وقف التصعيد في غزة ومحيطها

07 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
e4c76ac7-c767-4bef-b1f2-e1055cd0d18c

الزميلة فرح العطيات من "الغد" تفوز بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة لعام 2023"

منذ1 ساعة
أيمن الصفدي

الصفدي يلتقي نظيرته الكندية لبحث تطورات الأوضاع في غزة

منذ2 ساعة
مسيرة تضامنية مع غزة سابقة

الأمن يدعو الأردنيين للالتزام بأماكن الوقفات

منذ24 ساعة
7316864b-789b-4e82-80ed-e98444f3a009

حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)

منذ24 ساعة
a161405d-8cc3-4e7e-b4b1-51b96bf475ad

آلاف الأردنيين في وسط البلد: "بالروح بالدم نفديك يا غزة"

13 تشرين الأول 2023
أجواء خريفية

الجمعة.. أجواء خريفية معتدلة

13 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

أيام عصيبة توجب التكاتف

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات | منذ15 ساعة
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 