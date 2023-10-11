الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي رئيسا للنواب

أحمد الصفدي (فيسبوك)
أحمد الصفدي
فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثالثة، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء.

وحصل الصفدي على 83 صوتا مقابل 35 حصل عليه منافسه النائب نصار القيسي.اضافة اعلان

وتم الغاء 11 ورقة وبلغ عدد المقترعيم 128 نائبا
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