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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
3:27 م
الصفدي رئيسا للنواب
أحمد الصفدي
فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثالثة، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء.
وحصل الصفدي على 83 صوتا مقابل 35 حصل عليه منافسه النائب نصار القيسي.
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وتم الغاء 11 ورقة وبلغ عدد المقترعيم 128 نائبا
مجلس النواب
احمد الصفدي
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