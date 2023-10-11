الصفدي رئيسا للنواب

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فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثالثة، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء.وحصل الصفدي على 83 صوتا مقابل 35 حصل عليه منافسه النائب نصار القيسي.وتم الغاء 11 ورقة وبلغ عدد المقترعيم 128 نائبا