الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال

الصفدي وغوتيرش
الصفدي خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة في عمان
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن ما يحدث في قطاع يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.اضافة اعلان

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمّان، أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل ضمان أن العالم يقف متحدا للمطالبة بوقف المجازر والجرائم في غزة وإيقاف "الإفلات من العقاب لمن يخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مضيفا أن الكلفة الإنسانية كارثية.

وأوضح أن المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، إضافة إلى منع "المجازر" في رفح جنوبي غزة.

وتابع أن العالم متفق على أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى "كارثة إنسانية"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية يبدو أنها مصصمة بالذهاب إلى رفح.
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