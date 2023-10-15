الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: ملتزمون بدعم الصحف الورقية والمسار المهني للتلفزيون وبترا

الصفدي: ملتزمون بدعم الصحف الورقية والمسار المهني للتلفزيون وبترا
الصفدي: ملتزمون بدعم الصحف الورقية والمسار المهني للتلفزيون وبترا
زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي واعضاء المكتب الدائم اليوم الأحد نقابة الصحفيين حيث التقى بنقيب الصحفيين راكان السعايدة بحضور اعضاء مجلس النقابة
اضافة اعلان
واكد الصفدي والسعايدة ان مجلس النواب والجسم الصحفي شركاء في الرقابة على مختلف اوجه الشأن العام، مشددين على ضرورة تحمل الجميع لمسؤلياته الوطنية في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة من أخطار جراء  العدوان الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال. 

وأكد الصفدي خلال اللقاء احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية،مشددا أن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام بخاصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لافتا إلى أنه سيتابع ملف المسار المهني لموظفي التلفزيون ووكالة الأنباء بترا، والمقر من الحكومة والمجمد منذ جائحة كورونا.

وقال الصفدي ان المجلس حريص على دعم الصحف الورقية، وسيبقى ملتزما بالتعاون مع نقابة الصحفيين حيال مختلف القضايا التي تعنى بالجسم الصحفي. 

من جهته أكد نقيب الصحفيين حرص النقابة على الحفاظ على مكتسبات منتسبيها والدفاع عنهم، لافتا إلى أهمية التنسيق ما بين مجلس النواب والنقابة حيال مختلف التشريعات التي تعنى بالجسم الصحفي.

وحضر  اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة والنائب الثاني يحيى عبيدات ومساعدا الرئيس فايزة عضيبات ومياده شريم، وأعضاء مجلس النقابة، نائب النقيب جمال شتسوي، وموفق كمال وزين الدين خليل وخالد القضاة وعلي فريحات وأمجد السنيد وجميل البرماوي وسامي الحربي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-15 at 11.10.20 AM

سياسيون أردنيون يحذّرون من أجندة نتنياهو في القيام بتهجير قسري

منذ2 ساعة
download

"الوطنيّ لحقوق الإنسان": الاعتداءات الغاشمة على غزة ترتقي لمرتبة جرائم الحرب

منذ3 ساعة
جسر-الملك-حسين-1689168740

إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_71f4ca53dd3d8bc5d607c40c99d641d6

مسؤولة أممية تحذر من تعرض الفلسطينيين لـ”تطهير عرقي جماعي”

منذ4 ساعة
download

انخفاض ملموس وسط هطول مطري اليوم وغدًا

منذ5 ساعة
جلالة الملك

الملك يؤكد في اتصال مع الرئيس القبرصي ضرورة وقف الحرب على غزة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن الغذاء والدواء

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 