الصفدي ونظيره الرواندي يتفقان على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

زايد الدخيل

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المملكة ورواندا، اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول، وذلك خلال تصريحات صحفية مشتركة امس مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا.

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جاء ذلك خلال لقاء للجانبين، قال عنه الصفدي، إنه استكمال لمحادثات عقدت في العاصمة كيغالي برواندا في شباط (فبراير) الماضي، ركزا فيه على زيادة التعاون بين البلدين في القطاعات الدفاعية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

وأضاف، أن الأردن ورواندا ملتزمان بتعزيز التعاون بينهما، مشيرا إلى توقيع 10 اتفاقيات بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مبينا أن رواندا من الدول الفاعلة في "اجتماعات العقبة".



وأكد الصفدي أهمية التعاون المتنامي بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى زيارة وفد من نقابة المهندسين الأردنيين الى رواندا في بداية العام الحالي، وللزيارة التي سيقوم بها وفد من القطاع الخاص الرواندي للأردن قبيل نهاية العام.



وثمن الصفدي، دور رواندا الفاعل في اجتماعات عملية العقبة، التي تهدف إلى حشد الموارد لمحاربة الإرهاب بشكل جماعي، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي ستستضيفه رواندا قريبا في سياق عملية العقبة، لبحث محاربة الإرهاب في إفريقيا.

وقال إنه بحث مع نظيره الرواندي، قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، الى جانب جهود حل الصراعات وتكريس الاستقرار والأمن في المنطقة وفي إفريقيا.

من جهته، أعلن بيروتا، أن بلاده سيكون لها تمثيل دبلوماسي في عمان الفترة المقبلة، معتبرا ذلك خطوة هامة لاستمرار التعامل والمضي قدما في التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وأشار الى أنه جرى الحديث عن الهدف المشترك بين البلدين، ولعب دور بناء في عملية السلام، وجلب الأمل والاستقرار لإقليمينا، مضيفا أن المحادثات، شملت العديد من قطاعات ذات اهتمام مشترك كالتجارة، والسياحة، والأسمدة، والأدوية، والتعاون في مجال الدفاع.

كما عبر بيروتا عن امتنانه لدعوته الى زيارة المملكة، وقال "كنا حظينا بالفرصة للقاء مرتين، مرة خلال زيارة رسمية لرواندا ومرة أخرى خلال اجتماعات عملية العقبة في قرطبة في إسبانيا".

وأشار بيروتا إلى أن هذه الزيارة إلى عمان، جزء من قرار اتخذ في شباط (فبراير) الماضي، للاستمرار في الحوار الإستراتيجي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "أن هذه فرصة لتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون، مع الاستمرار في تعزيز تعاوننا في قطاعات حيوية مثل الإسكان والتطوير الحضري والتدريب الدبلوماسي".

وزاد أنه "وبعد توقيع مذكرة تفاهم لإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات في شباط (فبراير) الماضي، تمكننا من توقيع مذكرة تفاهم تعفي من التأشيرات لحاملي الجوازات العادية"، مؤكدا على أن توقيع هذه الاتفاقيات، سيتيح تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين وتحسين أنشطة السياحة والتجارة والاستثمار.

وقال بيروتا إن "زيارة الوفد عالي المستوى بين الدولتين، نتاج لحرص قيادتي البلدين تمتين العلاقات على الصعيدين الثنائي والمتعدد".

وفي الشأن الإقليمي والدولي، قال بيروتا، تحدثنا عن الهدف المشترك للعب دور بناء في تحقيق السلام والأمن والاستقرار لإقليمينا، وما هو أبعد من ذلك".

وأعلن وزير الخارجية الرواندي عن قرار بلاده أن يكون لها تمثيل دبلوماسي في عمان، مؤكدا بأن هذا القرار سيحمل العلاقات نحو تعاون أوسع في مختلف المجالات.

ووقع الصفدي وبيروتا، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، ومذكرتي تفاهم بشأن التعاون في التدريب الدبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين، وأخرى في مجال التعاون السكاني والتنمية الحضرية، بين الحكومة الأردنية ورواندا.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والرئيس الرواندي، وللبناء على المحادثات التي جرت في كيغالي في شباط (فبراير) الماضي.

وكان الأردن ورواندا وقعا سابقا، سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في سياق جهودهما لاستكمال الأطر القانونية لزيادة التعاون بينهما.

وفي الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين البلدين، شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ونظيريهما، وتناول الجانبان في الجولة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية، وبحث العديد من القضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وفي سياق عملية العقبة.

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