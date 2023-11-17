الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يؤكد لنظيره الأميركي ضرورة وقف الحرب

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قوات الاحتلال الإسرائيلي
 تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
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وأكد بلينكن قلق بلاده لإصابة سبعة من طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بقصف إسرائيلي، وأنه يجب توفير الحماية للطواقم الطبية وللمدنيين.

كما أكد بلينكن أهمية الدور الذي يقوم به الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وبحث الوزيران جهود إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة بما فيها الوقود والمياه والغذاء والدواء، وتمكين طواقم المنظمات الأممية في غزة، حيث أشار الصفدي إلى استمرار إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية في خرق واضح للقانون الدولي.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب وما تسبب من قتل ودمار بشكل فوري، وحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية الكارثية.

وأكد الصفدي ضرورة وقف إسرائيل خرق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧١٢، الذي أقره المجلس يوم أمس الأربعاء الموافق ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل حول سبل إنهاء ما شدد الصفدي على أنها حرب كارثية لن تحقق أمناً ولن تجلب سلاماً، وتدفع المنطقة كلها نحو هاوية الصراع، وتحمل خطراً حقيقياً للتوسع.
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