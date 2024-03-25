الصفدي يبحث مع وزير ألماني العلاقات الثنائية وحرب غزة

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وأكد الوزيران الحرص المشترك على استمرار التنسيق بين المملكة وألمانيا في كافة المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة والطاقة والمياه.وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع.كما ثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن لرفد مسيرته التنموية ومساعدته في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وخاصة أزمة اللجوء.كما شدد الوزيران على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأنروا.وثمن الوزير أنين الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة،ويشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها الوزير أنين للمنطقة، سيعلن خلالها عن زيادة الدعم المقدم للأنروا بقيمة ١٥ مليون يورو خلال الفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦ في كل من الأردن ولبنان، كما سيحضر حفل توقيع اتفاقيات بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه في المملكة، مع بنك التنمية الألماني.