الثلاثاء 27 حزيران 2023
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الصفدي يجري اتصالا مع نائب وزيرة الخارجية البلغارية الجديدة ماريا غابرييل

الصفدي يجري مع نائب وزيرة الخارجية البلغارية الجديدة ماريا غابرييل
أيمن الصفدي
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية الجديدة ماريا غابرييل، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. اضافة اعلان

وأكد الوزيران، الحرص المشترك على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، واتفقا في هذا السياق على عقد جولة من المشاورات السياسية. 

وهنأ الصفدي نظيرته البلغارية بتوليها مهامها الجديدة، وأكد التطلع للعمل معاً لتعزيز علاقات الصداقة، وزيادة التعاون بين البلدين.
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