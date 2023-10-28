السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره البحريني من أجل وقف الحرب على غزة

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره البحريني من أجل وقف الحرب على غزة
الصفدي يجري مباحثات مع نظيره البحريني من أجل وقف الحرب على غزة

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مباحثات مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة إزاء الجهود العربية المستهدفة وقف الحرب على غزة، والكارثة الإنسانية التي تسبب.اضافة اعلان
وأكد الوزيران أهمية العمل العربي المشترك والتنسيق في مواجهة هذه الحرب التي تحمل خطر التوسع إلى المنطقة برمتها، وأهمية القرار الذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وشدد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينة، وضرورة حلها وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، وعلى أساس حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
وأكد الوزيران ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات لغزة، وتوفير الحماية للمدنيين انسجاماً مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين قتل المدنيين واستهدافهم.‏
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وفي ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

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