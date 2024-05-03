الصفدي يحذر من تبعات استمرار العدوان على غزة واقتحام رفح

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وحذر الصفدي من التبعات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة واقتحام رفح، وأكد أهمية العمل المشترك من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية، وإدخال المساعدات بشكل كاف وفوري، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من العمل بحرية لاستلام المساعدات وتوزيعها.كما أكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.وأكد الوزيران، اللذان تابعا المحادثات، التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته أجرياها خلال اتصالهما الهاتفي بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٢٤، استمرار العمل المشترك والتشاور في جهود وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق السلام العادل والشامل.وثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين، وأكد أهمية التعاون القائم بين البلدين في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.