الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يحذر من تبعات استمرار العدوان على غزة واقتحام رفح

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نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في أمستردام، وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، وبحث معها جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ومنع هجوم إسرائيلي على رفح، وإدخال مساعدات كافية وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحؤول دون توسع الحرب إقليمياً. اضافة اعلان

وحذر الصفدي من التبعات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة واقتحام رفح، وأكد أهمية العمل المشترك من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية، وإدخال المساعدات بشكل كاف وفوري، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من العمل بحرية لاستلام المساعدات وتوزيعها. 

كما أكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار. 

وأكد الوزيران، اللذان تابعا المحادثات، التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته أجرياها خلال اتصالهما الهاتفي بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٢٤، استمرار العمل المشترك والتشاور في جهود وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق السلام العادل والشامل. 

وثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين، وأكد أهمية التعاون القائم بين البلدين في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.
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