 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يحذر من خطورة استمرار تهريب السلاح والمخدرات من سوريا للأردن

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الصفدي، خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية الكساندر لافرينتيف
 استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية الكساندر لافرينتيف. اضافة اعلان

وبحث الصفدي ولافرينتيف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يسبب. 

كما بحث الصفدي ولافرينتيف تطورات الأزمة السورية والجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي لها، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها، ويحقق طموحات الشعب السوري، ويوفر الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.

وحذّر الصفدي من خطورة استمرار محاولات تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن، وأكد أن الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الخطر وحماية مصالحه وسلامة مواطنيه. 

كما بحث الصفدي ولافرينتيف العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.
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