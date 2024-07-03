الصفدي يحذر من خطورة استمرار تهريب السلاح والمخدرات من سوريا للأردن

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وبحث الصفدي ولافرينتيف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يسبب.كما بحث الصفدي ولافرينتيف تطورات الأزمة السورية والجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي لها، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها، ويحقق طموحات الشعب السوري، ويوفر الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.وحذّر الصفدي من خطورة استمرار محاولات تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن، وأكد أن الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الخطر وحماية مصالحه وسلامة مواطنيه.كما بحث الصفدي ولافرينتيف العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.