الصفدي يدين الهجوم الإرهابي في موسكو باتصال هاتفي مع لافروف

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، اتصالاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء في ‎موسكو الجمعة.

اضافة اعلان



وأعرب الصفدي عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وخاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.



وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة والذي تبناه "داعش الإرهابي"، إلى 133 على الأقل، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية السبت.