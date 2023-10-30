الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يلتقي المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط لبحث وقف الحرب على غزة

الصفدي يلتقي المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط لبحث وقف الحرب على غزة
الصفدي يلتقي المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط لبحث وقف الحرب على غزة
 استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، في اجتماع بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.اضافة اعلان

وأكد الصفدي ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب المستعرة على غزة، والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة. 

وشدد الصفدي على أهمية القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية، حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، مثمناً وقوف الصين إلى جانب هذا القرار وتصويتها لصالحه، والذي ينسجم والقيم الإنسانية المشتركة والمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة.

كما شكر الصفدي الصين على موقفها في الامم المتحدة الداعم لوقف الحرب وايصال المساعدات الانسانية، مؤكداً على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته في تطبيق القانون الدولي، وحفظ السلم، ووقف العنف والحرب.
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