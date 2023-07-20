الخميس 20 تموز 2023
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الصفدي يلتقي المفوض العام للأنروا

الصفدي يلتقي المفوض العام للأنروا
الصفدي يلتقي المفوض العام للأنروا
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني، في لقاء بحث الاستراتيجيات والخطط المستهدفة ضمان توفير الدعم اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من ٥،٧ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، ووفق تكليفها الأممي. اضافة اعلان

وأكد الصفدي استمرار المملكة بالعمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في حشد الجهود اللازمة لضمان استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار بعملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشدداً على أهمية الجهود التي تقوم بها الوكالة في تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد الصفدي ولازاريني على ضرورة تنويع مصادر تمويل وكالة الأنروا، في إطار مبدأ التشاركية في حمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها.

وبحث الصفدي ولازاريني التحضيرات للاجتماع الوزاري الذي سينظمه الأردن والسويد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوعية بدور الوكالة وحشد الدعم اللازم لها.

من جانبه، ثمّن لازاريني الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لحشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة، وسدّ العجز المالي الذي تواجهه.
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